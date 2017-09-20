Афиша Обнинск
-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество «Клиника ЗДОРОВьЯ»: один адрес для всей семьи
Новость дня Общество

«Клиника ЗДОРОВьЯ»: один адрес для всей семьи

25.12, 15:54
0 264
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В уходящем году полюбившийся калужанам многопрофильный медицинский центр не сбавлял темпов уверенного развития и совершенствования сервиса для своих пациентов.

Единая команда

Всего десятилетие назад история этого учреждения начиналась в скромном кабинете, где пациентов встречала небольшая группа энтузиастов.

Сегодня же на карте Калуги — современный прекрасно оснащенный центр, объединивший под своей крышей около двухсот специалистов самого разного профиля. Как учреждению удалось совершить такой стремительный рывок, не только масштабируясь, но и неизменно сохраняя высокие стандарты качества?

— Секрет нашего роста — в синергии, в четкой и слаженной работе единой команды, — уверена генеральный директор «Клиники ЗДОРОВьЯ» Ирина Садыкова. — Без личного участия и ответственности каждого сотрудника мы не смогли бы стать тем большим и организованным организмом, которым являемся сегодня. Формирование коллектива было одной из ключевых и самых ответственных задач. Однако помимо безупречной квалификации для каждого сотрудника — от ведущего хирурга до администратора на ресепшене — обязательным требованием является искреннее, человеческое желание помочь. Именно это стремление лежит в основе философии клиники. Создание максимально комфортной и спокойной среды для пациентов — важнейший приоритет. Здесь продумано все: от теплых, уютных интерьеров, снимающих тревожность, до отлаженной системы записи, позволяющей забыть об утомительных очередях.

В движении — жизнь

Развитие клиники — это не история прошлого, а непрерывный процесс в настоящем. Особой гордостью всего коллектива за последнее время стало открытие собственного педиатрического отделения. Оно быстро завоевало доверие родителей Калуги.

Штат детских врачей в этом году увеличился, что позволяет принимать еще больше маленьких пациентов, а врачи всегда остаются на связи с родителями, оперативно давая рекомендации.

Параллельно в текущем году клиника развивала и другие направления. На передовой — современная флебология: сосудистый хирург помогает ­решать проблемы с венами, в том числе с помощью малотравматичных амбулаторных операций, занимающих всего один день.

Продолжает набирать обороты и новое для центра направление — эстетическая косметология, предлагающая ряд передовых аппаратных и инъекционных методик для сохранения молодости и красоты.

Ежемесячный поток пациентов, составляющий около десяти тысяч человек, — это не просто цифра. Это наглядное свидетельство доверия, которое клиника зарабатывала годами кропотливой работы, и главный показатель эффективности выбранного курса, который будет продолжен и в наступающем 2026 году.

— Хочу от имени нашего дружного коллектива поздравить калужан с наступающим Новым годом! — говорит Ирина Садыкова. — Пусть 2026 год станет для вас временем новых сил, ярких надежд и исполнения заветных желаний. Главное наше общее пожелание — крепкого здоровья, бодрости духа и уверенности в завтрашнем дне. Пусть в ваших семьях царят гармония, любовь и взаимопонимание. Мы ценим ваше доверие и благодарим за то, что выбираете нашу клинику. Обещаем и впредь делать все возможное, чтобы ваше здоровье было в надежных руках.

г. Калуга, ул. Телевизионная, 31

www.zdorovie-kaluga.ru

тел.: +7 (4842) 55-15-15

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Реклама. Лицензия ЛО‑40–01–001400 от 20.09.2017 г. выд. минздравом КО. ООО «Клиника здоровья». ИНН 4027119829. erid: 2VfnxvvoukM
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6ImtLNHg3Q1B6V2F2VHMwN1JRNlllL0E9PSIsInZhbHVlIjoiYUI2eGZydllLVXpVVi9UcEw3RmIxNmMvZzVQa2p5ZVFvaG5EZUlsQlFNWWtMSGFDR1hKRXRXaW5XVmR5c2JITCthdjgzRFBDU2JGeHd1Sys1amtFdnMyek94Z1U0NUt0ZTRYdk5KWG9lK2plbDRPWEVwdnZkaW5pNGhxQW5HR1cvZW1FbCtDa2JQMWhxVEY3QzZyeDFSdTdDaHRkYWlTak5xbjNGbHRMQU5FOXNZQzBSazhGYVV3bzZFOTFtSG1tRzZ2blVzQ0R5SGxoMnBVclhJZ2I4U3dLMXpoZ25LVjc3SERkR0I0Q0Q5UXQwM2hFVFlrS0FlNzFkN0s0UnkwSTVCWUFsTnd4em15TmhxUzdVTnpEMW00NEVZY25GS2tiWFlQOXVueXhyTXVYcGJ4NC9kTG5tWktCTjlDT1JtejF1QSs3ZGJEYkJCQ283cUMwNDR6WHQrSGhrc1RkaTBSWERRVnAyZFRuQmVaTnBWM1lNZTJQUGk1SGMwblhJelJtSDF3ZEpBZjZ4SzE5amlEcW8rL3NFbXMraFAzQ0VDUzhRRmVRcldmdmdhUGJTc29XUVVNTE45MW9GSE9ZUFllRiIsIm1hYyI6ImQxZGQzNjRmMjc4YWQzN2RkYzY1NTE1YTI3MTU2YWYwZWM5NTNhZjhjMmE5ZWY5OGI0ODFhY2I4ODEyZWZiMzQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlMxL2gvOUlkSW9Gc1FqaERvdnJYdXc9PSIsInZhbHVlIjoiL1JYTVRQZG93V3l1azAyZFZTUjBxazJKK24zUFJFZjdnWXA5a044N3dWL1BOWFVxSUdWMGF0S09OclpDL29aUVRoWHYzSnZnYWxUMGFlSytnVWFtWEQyVlRzRVBrR2l5Tjg3eHA2MVFDZk5WZnAwT1NldDlMcG5ibithUUJhS3A3bjVCS1hEY3d0RllCOHR2Ui9lV29KUjlDeTFHbkNtcG1WeUZyY2hhUFZKMlZpR2VhUXA1ODhrUk9aWENPK1dFTTd2dHpiRC9rVzF5K3VjRFd1WWxjRGZ5eVVBYmVsZ3ZHblJhU25jdWIvZlYzcmJwanEvTjlmVGR0SnF5VXRrTCtYTWdiampldXJRWERRdHZQT0s3N2pCZkFkbm8wY2tHTVRYSDdYa3REOFhTUVBhamZiTFV1QzJaOUJzREtQZ2l1VUlCd2Erc0R3SjRLRGhtR3NXc0cwbWdYT3RLb2tZWnhsOEJGVFdWc0I2VG5sY1lKY2NVMGFtSEh4MXJucDZwQVdGU1d4dmI2WmpaS1BCdGNSSGtXY3p5bnR6NVpRVU1wTUFVVGFqUGdUSVpTaEVnc2x0WHlKVnBGQ2VLRlk4dGhaLzRZU0pUQjE5UVV3OWltZndiUGFIZVRDejJHbHpWUUJkOGFoeTVBRHJrekNFN2FIbUNNYUJUeWlpUFNsQ1VjNjI4VUd4VkZKUjVTRElUTnpXY0NzaFpvek1vRDRBbE9VNnJSRXlOR01JcnpJeWhLSXV2SEJSd0xncWhnL2JOZmZIZC96WTNUTURIVDJXL053VnhxaGVFcWJON3kwaE9MT0hQUjgwOGhFYjE4QU5mN040N1BDdHlVellJUXg0MCIsIm1hYyI6IjI0MGUzMTFmNjhhYzgyMGI5NjI4NDMzM2I0ZjdlZTBjZmUwZjQzZjAwY2FjMjY1YzE1NTQzYzBhN2QyZWE5OTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+