«Клиника ЗДОРОВьЯ»: один адрес для всей семьи

В уходящем году полюбившийся калужанам многопрофильный медицинский центр не сбавлял темпов уверенного развития и совершенствования сервиса для своих пациентов.

Единая команда

Всего десятилетие назад история этого учреждения начиналась в скромном кабинете, где пациентов встречала небольшая группа энтузиастов.

Сегодня же на карте Калуги — современный прекрасно оснащенный центр, объединивший под своей крышей около двухсот специалистов самого разного профиля. Как учреждению удалось совершить такой стремительный рывок, не только масштабируясь, но и неизменно сохраняя высокие стандарты качества?

— Секрет нашего роста — в синергии, в четкой и слаженной работе единой команды, — уверена генеральный директор «Клиники ЗДОРОВьЯ» Ирина Садыкова. — Без личного участия и ответственности каждого сотрудника мы не смогли бы стать тем большим и организованным организмом, которым являемся сегодня. Формирование коллектива было одной из ключевых и самых ответственных задач. Однако помимо безупречной квалификации для каждого сотрудника — от ведущего хирурга до администратора на ресепшене — обязательным требованием является искреннее, человеческое желание помочь. Именно это стремление лежит в основе философии клиники. Создание максимально комфортной и спокойной среды для пациентов — важнейший приоритет. Здесь продумано все: от теплых, уютных интерьеров, снимающих тревожность, до отлаженной системы записи, позволяющей забыть об утомительных очередях.

В движении — жизнь

Развитие клиники — это не история прошлого, а непрерывный процесс в настоящем. Особой гордостью всего коллектива за последнее время стало открытие собственного педиатрического отделения. Оно быстро завоевало доверие родителей Калуги.

Штат детских врачей в этом году увеличился, что позволяет принимать еще больше маленьких пациентов, а врачи всегда остаются на связи с родителями, оперативно давая рекомендации.

Параллельно в текущем году клиника развивала и другие направления. На передовой — современная флебология: сосудистый хирург помогает ­решать проблемы с венами, в том числе с помощью малотравматичных амбулаторных операций, занимающих всего один день.

Продолжает набирать обороты и новое для центра направление — эстетическая косметология, предлагающая ряд передовых аппаратных и инъекционных методик для сохранения молодости и красоты.

Ежемесячный поток пациентов, составляющий около десяти тысяч человек, — это не просто цифра. Это наглядное свидетельство доверия, которое клиника зарабатывала годами кропотливой работы, и главный показатель эффективности выбранного курса, который будет продолжен и в наступающем 2026 году.

— Хочу от имени нашего дружного коллектива поздравить калужан с наступающим Новым годом! — говорит Ирина Садыкова. — Пусть 2026 год станет для вас временем новых сил, ярких надежд и исполнения заветных желаний. Главное наше общее пожелание — крепкого здоровья, бодрости духа и уверенности в завтрашнем дне. Пусть в ваших семьях царят гармония, любовь и взаимопонимание. Мы ценим ваше доверие и благодарим за то, что выбираете нашу клинику. Обещаем и впредь делать все возможное, чтобы ваше здоровье было в надежных руках.

г. Калуга, ул. Телевизионная, 31

www.zdorovie-kaluga.ru

тел.: +7 (4842) 55-15-15

