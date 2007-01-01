«Ферма»: вкус года
Под бой курантов, в предвкушении чуда и ароматов с кухни мы подводим гастрономические итоги работы сети магазинов «Ферма».
Истории успеха часто рождаются не на глянцевых страницах, а у разделочных столов, где ценятся честный труд и любовь к своему делу.
Мы говорим о простом, но важном выборе, который делают тысячи калужан каждый день, и о месте, которое стало синонимом качества, уюта и праздника.
Философия праздника, если вдуматься, проста. Это ожидание чуда, сконцентрированное в ароматах с кухни, в хрусте снега за окном и в теплом свете гирлянд.
Но основа, на которой держится магия Нового года, это вкус. Домашний, узнаваемый, тот, что вызывает у взрослых детский восторг, а у детей формирует самые теплые воспоминания. В Калуге у этого вкуса есть надежный адрес, своя «ферма» — и это не метафора, а название сети магазинов, которая в уходящем году вновь подтвердили свой статус народного фаворита, став победителем конкурса «Бренд года-2025».
Что делает место по-настоящему любимым? Не яркая вывеска и не громкая реклама, а та самая «фермерская» честность, которая в случае с калужской «Фермой» стала бизнес-моделью и жизненным кредо.
В эпоху, когда полки крупных ритейлеров пестрят продуктами с месячным сроком годности из морозильных глубин, здесь сделали принципиальную и, как оказалось, победную ставку на свежесть. Полный отказ от заморозки — это не маркетинговый ход, а философия, которую доказывают ежедневно.
— Мы предлагаем только свежее охлажденное мясо, ведь заморозка отрицательно сказывается на качестве и вкусе, — говорит руководитель сети Алексей Осипов.
За этой простой фразой — сложная логистика, доверительные отношения с проверенными фермерами Калужской, Белгородской и Воронежской областей и строжайшая система контроля ХАССП на собственном производстве. Мясо не ждет своего часа в ледяном плену, теряя соки и полезные вещества. Оно живое, сочное, не залеживается на прилавках.
Но «Ферма» — это не только о сырье, но и об ассортименте, который превращает рядовой поход за продуктами в маленькое гастрономическое путешествие. И здесь начинается поэзия ручной работы.
Купаты, тефтели, котлеты, рулеты с грибами и сыром, фаршированные перцы — все сделано «как дома». Только масштаб иной, профессиональный.
— Наши полуфабрикаты сделаны на собственном производстве, — рассказывает технолог Елена Морозова. — Это дает возможность контролировать весь цикл. Закупки рассчитываются на два дня, затем поступает новая партия. Никакой химии, ГМО, усилителей вкуса — только натуральные специи и уверенность в том, что происходит за кулисами. Сеть давно работает с одними поставщиками, и те, в свою очередь, дорожат репутацией, зная о строгом приемочном контроле.
Уходящий год стал для «Фермы» временем смелых и вкусных экспериментов. Значительное расширение линейки за счет рыбы и сыров радует постоянных клиентов.
В декабре, в преддверии главного праздника, «Ферма» становится центром притяжения для хозяек, которые думают о праздничном столе. Суета здесь особенная, наполненная не ажиотажем, а приятными хлопотами.
Магазины сети помогают существенно сократить время у плиты, предлагая готовые решения. Маркетологи тщательно просчитывают объемы, и даже 30 декабря здесь можно найти все необходимое для роскошного застолья.
Итоги года подводят не только в отчетах. Их подводят у праздничного стола, в кругу семьи, под тиканье часов и смех детей. И если на этом столе есть что-то из «Фермы»: сочный стейк, ароматные колбаски, нежные пельмени или румяные котлеты — значит, год завершается с уверенностью в завтрашнем дне. В том, что в мире больших скоростей и перемен еще есть места, где ценят простые, вечные истины: свежесть, качество, ручной труд и честную цену.
Сеть магазинов «Ферма» поздравляет всех калужан и жителей области с наступающим новым, 2026 годом, Годом Красной Лошади! Пусть он будет таким же энергичным, благородным и щедрым на добрые события, как и ваш праздничный стол. А мы, как всегда, будем рядом, чтобы помочь сделать его по-настоящему вкусным.
