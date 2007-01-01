Афиша Обнинск
-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области приняли пакет социальных законов
Общество

В Калужской области приняли пакет социальных законов

Дмитрий Ивьев
25.12, 14:12
0 359
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

25 декабря на итоговом заседании сессии Законодательного Собрания Калужской области депутаты одобрили ряд законов, направленных на улучшение жизни детей-сирот, работников социальной сферы и медиков.

Особое внимание уделено обеспечению жильём детей-сирот. Теперь инвесторы, которые построят многоквартирные дома и передадут не менее 15 квартир детям-сиротам безвозмездно, смогут получить в аренду земельный участок в государственной или муниципальной собственности без проведения торгов.

Кроме того, с 1 января на 20% повысят базовые оклады сотрудников организаций социального обслуживания. А с 1 февраля 2026 года на 4,5% проиндексируют ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан.

Теперь размер выплат на содержание детей, находящихся под опекой, будет соответствовать региональному прожиточному минимуму для детей. В 2026 году он установлен на уровне 17 636 рублей.

Также принят закон о единовременной выплате в размере 350 тысяч рублей для детских врачей-стоматологов, хирургов и анестезиологов. Получить её смогут специалисты, которые впервые заключили трудовой договор с государственным медучреждением не ранее 1 января 2025 года и отработали в нём не менее двух лет.

Новости по тегу
общество законодательное собрание
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjJHdVg1RERGallxNEpPeUMzdE14dWc9PSIsInZhbHVlIjoiMFlMTlZSTlR0Q3hjd3NDN3dHRFV0ekxGbk1JNVdFTmJ2MVdkN1BGVlJRaWk5NkFMNnBRaFRKM29oakphMGpWOUxNOVMwMFVMbEY0ajlWNjhVdUoySVBLMVNuL0FZUUxtLzJtUGNoNTZWRGFrMHRFWlNZRGs3UjIzU2NiY1BPU3FydUVyM1Btd2hNWForSW1NWUFLdThlcW9xSlZKSkdKYS9Id3hoVVNiRUN1dVBiQTAyMmVHbnlSY3VJNWNUNks5UVpCWEE4NDFCK29NTUJ3b3c1NzRzSXdxd05KUEdRQXp2TWpwRFF0bm1IL0ZyR0pNREk1MUJDdFdkWG9vbGM5MUdER0ExVDZjOHFiSjF2azB5VEZWZG9CNmZpMXBsUXh0c20yOUU5TTIwVEZsVW1FUjlTeGxBK1pKcWxOaUZQWFRGQk1lMTZPSWwyTkVqaWlTMTlJZElSaXVmVkwyK3ZwK2N1TlZhQWlrcEo4TCtiVFNiOE1heWVRVkNPT3lWL3R4ait2OW00WGRnK0tWc1pIWWdpV3JTaldzUXBHOTFFdlNXT3c3Qi9LV1lQSEErc21YbUhEOFZrcUNqaWlZZ1paZyIsIm1hYyI6IjFiODcyNTg1YjliYzMxOThhNzk1MmIxZGQ1YWYxN2M1MDE4NjZkNjIwYzJhMGExODE0OThlOTgzMzI0MDFkNmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjI4MkM0dHlpV01XYUxOb0VoREN2YlE9PSIsInZhbHVlIjoieVhwSHpjdHRqVzFDNFdlVy9LUmlCandIVmd1NXpIVjdVakdSUHlHS2VzeHZHSitEWS9CK253UXFRUUloOHFwOWtWa0tXb2UxQjlvYUhMUEZ0QkpacXVzRG01QzArMUg4dkx2YklYdzRBbWdsME5zamlPbU5VeGlyUi84UmpoakhvWFlTbFc2aXYyUE5ZTUVUb1VaZmRGZmx0UnZ6S21IUEsvaTR6K29IcnZnSTNvMlhpdm1ES2NXNjN2YUkzTjl5eENCV2ZURG5nUXRKN3pjcHdEYnRid04rUjdxMXIrOW9nMHUzd2ZsSHE2emk0L2NzZlorQUdya1Z3L1Y1MXJRemREUkVFMzRqeGV1LzNCa1JlZHR0bG5TRHZwaWNSZ3QzVmhOVERoT2dYSnJiMk9LeU91VFYvSzQvbHNtc09udEZHallCWlZEbHh5dnhaZG1STDZCdDdtSC9LRjFob3orcEt0MHBWR3BDNmJkOGxLeCs2RmVoZXRSNk5UT3FFMXk3TU1Xc2tITmFvcllNbU1qaDBlaHY3ZzBaNlFwSTlrUFpSNnBqOWlpKzdyQjhwNXF0Q21XYWVMaitZanAvSVRYTGIzVnowTUR5bkxmK2hJRmJwRVZjSlplMktBeEtFZVNCQUlsWUppellBUTdIQ2ZYMzBWZFZsMHlaRi8yT2g5MXpEQ2ZiVTd0NWxPbHhkYWM0VE9tVlc2eU05c0kvb05FWGNBdTBKUWhjSStQQjlXcUxUZWRtKzhJWWs0d1V0aE14WC9yUU0rS2Z0TGp4SHRWS3c0eis1d2xPWUZiYmFxV1lLa0lZTmdYeFhCdWJ1K3pCelRmbXVNb3hUb2RZazBlNiIsIm1hYyI6Ijc1ZTJjNmExMWI1Zjk5NzljYTI4OTJlMDI2MzA1ZTkzNzcyNzZiNTc3MjYyNjJkOThjMjk2NzUxOGFlMjYwYzQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+