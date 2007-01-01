В Калужской области приняли пакет социальных законов

25 декабря на итоговом заседании сессии Законодательного Собрания Калужской области депутаты одобрили ряд законов, направленных на улучшение жизни детей-сирот, работников социальной сферы и медиков.

Особое внимание уделено обеспечению жильём детей-сирот. Теперь инвесторы, которые построят многоквартирные дома и передадут не менее 15 квартир детям-сиротам безвозмездно, смогут получить в аренду земельный участок в государственной или муниципальной собственности без проведения торгов.

Кроме того, с 1 января на 20% повысят базовые оклады сотрудников организаций социального обслуживания. А с 1 февраля 2026 года на 4,5% проиндексируют ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан.

Теперь размер выплат на содержание детей, находящихся под опекой, будет соответствовать региональному прожиточному минимуму для детей. В 2026 году он установлен на уровне 17 636 рублей.

Также принят закон о единовременной выплате в размере 350 тысяч рублей для детских врачей-стоматологов, хирургов и анестезиологов. Получить её смогут специалисты, которые впервые заключили трудовой договор с государственным медучреждением не ранее 1 января 2025 года и отработали в нём не менее двух лет.