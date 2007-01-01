На страже чистоты

Репортаж о том, как в Калуге создают умную дорожную технику для всей России.

«Меркатор Калуга» — завод, который задает новые правила игры и мировые инновационные тренды. Если зимой дороги чистые, а летом улицы не тонут в пыли, за этим почти всегда стоит сложная и незаменимая работа коммунальной техники. И весьма вероятно, что эти машины произведены именно в нашем регионе, на современном предприятии «Меркатор Калуга», где царит синергия профессионализма и кросс­-функциональности.

Чудо техники

По разным оценкам, каждый четвертый дорожный автомобиль в России выпускается именно здесь. Это не просто завод, а полноценный инженерный центр, где создают технику премиального сегмента — умную, универсальную и максимально адаптированную к реальным условиям эксплуатации.

— Наш завод занимается выпуском комбинированных дорожных машин, — рассказывает Дмитрий Корабельников, директор завода «Меркатор Калуга», — это не просто уборщик снега или поливомоечный автомобиль. В базовой философии «Меркатора Калуга» — универсальность. Есть машины только летние, есть только зимние. Однако подметательно-­вакуумная машина ВКМ 1500 — техника, которая сочетает в себе все эти функции. Одна машина зимой чистит снег, распределяет реагенты и работает с отвалами, а летом превращается в поливомоечную. Все навесное оборудование подключается через систему быстросъемов за считанные минуты. При необходимости техника может работать даже как самосвал — например, для дорожного ремонта.

Подход с умом и заботой

Одна из типичных городских проблем — техника, которая ездит с включенной щеткой, но фактически не касается дорожного полотна. Экономия топлива? Человеческий фактор? В «Меркаторе Калуга» эту проблему решили на уровне инженерии.

— В нашей технике нельзя включить щетку, если она не опущена. Система управления устроена так, что щетка автоматически переводится в плавающий режим, — отмечает директор.

Щетка прижимается к дороге с точно рассчитанным усилием, копирует неровности, обходит люки и стыки мостов — и при этом не разрушает покрытие. Для сложных условий предусмотрены и усиленные режимы — например для борьбы с наледью с помощью металлических ножей.

То же касается и летней уборки: если за дорожным пылесосом тянется облако пыли, значит, нарушен регламент. В штатном режиме перед уборкой поверхность увлажняется системой форсунок, и вся грязь остается внутри бункера.

Кроме того, «Меркатор Калуга» особо заботится о водителях техники. Инновационная система управления позволяет предъявлять к ним немного меньше требований. Водителю в городском потоке необходимо следить прежде всего за дорогой, а не за большим количеством навесного оборудования.

— Наша система в некоторых моментах позволяет снизить нагрузку с водителя. Где-­то оборудование включается автоматически, запускается самостоятельно. У нас свои собственные программисты, которые постоянно совершенствуют систему управления и позволяют облегчить водителям, скажем так, жизнь без потери качества уборки дорог, — рассказал Дмитрий Корабельников.

Отдельное внимание уделяется сохранности дорожного покрытия. В городской среде используются отвалы со специальными эластичными наконечниками, которые не разрушают асфальт.

— Материал держится в секрете. Многие пытались повторить, но не смогли достичь такого результата, — рассказал директор завода.

Цифровой контроль: техника, которая умеет говорить

Одно из ключевых конкурентных преимуществ «Меркатора Калуга» — собственная цифровая система управления, полностью разработанная в компании.

— Мы можем удаленно контролировать машину, проводить диагностику, видеть ее состояние еще до выезда сервисной бригады, — пояснил Дмитрий Корабельников.

Через спутниковую и сотовую связь система передает данные о работе оборудования, режимах, ошибках и необходимости обслуживания. Машина фактически сама сообщает, что с ней происходит.

Отдельное решение — система мониторинга, которую в компании называют «монитор мэра»: все машины объединены в единую сеть, и заказчик видит, где, когда и какую работу выполняла техника. Это позволяет объективно оценивать качество содержания дорог и соответствие регламентам.

Конструкторское бюро и идеи «с земли»

Вся техника «Меркатора Калуга» — результат работы собственного конструкторского бюро. Причем идеи здесь рождаются не только в кабинетах.

— У нас регулярно проходят технические советы, где встречаются маркетинг, продажи, инженеры и руководство. Плюс мы выезжаем к клиентам и смотрим, как техника работает в реальности, — подчеркнул директор завода «Меркатор Калуга».

Россия — огромная страна с разными климатом, дорогами и задачами. Универсальных решений не существует, поэтому «Меркатор Калуга» работает не серийно, а под конкретные потребности региона. Где-­то добавляют оборудование, где-­то, наоборот, упрощают конфигурацию, а где-­то предлагают совершенно новые подходы к уборке.

Молодые инженеры и калужские вузы

Кадровая политика завода строится на долгосрочной стратегии. Средний возраст инженеров конструкторского бюро — 30­35 лет. Компания тесно сотрудничает с калужскими вузами, включая Бауманский университет.

— Мы создали конструкторское бюро непосредственно в университете. Студенты работают над реальными проектами, выполняют курсовые и дипломы для задач предприятия, — с гордостью отметил Дмитрий Корабельников.

Фактически будущие инженеры еще во время учебы понимают, где и над чем будут работать после выпуска, — редкая практика для промышленности.

География без границ

Техника «Меркатор Калуга» работает по всей стране — от Центральной России до Ямало­-Ненецкого автономного округа. Кроме того, завод активно поставляет машины в страны СНГ: Казахстан, Узбекистан и другие.

Поставки часто идут по межправительственным контрактам, а объемы измеряются десятками и сотнями единиц техники.

— Мы выпускаем не серийную продукцию, а стараемся как можно более точно подойти к потребностям своего клиента. И машины, и комбинация оборудования выпускаемой техники зависят от потребностей регионального клиента. Где­-то мы подсказываем правильное и эргономичное решение, где-­то стараемся помочь клиенту и, скажем так, уйти от несколько устаревших способов уборки дорог, — подчеркнул директор.

Рекордный год и планы на будущее

2025 год стал для завода особо выдающимся. Предприятие выпустило более 1100 машин. Для сравнения: раньше хорошим показателем считалось 700 автомобилей в год.

При этом почти вся техника производится строго под заказ — машины, стоящие на территории завода, уже проданы и ждут своих владельцев.

Завод активно расширяется: построено новое здание для контроля качества, планируется еще одно — для сборочных операций и навесного оборудования.

Каждая машина проходит многоуровневый ОТК, а вся ее история — от сборки до сервисного обслуживания — хранится в цифровом архиве без ограничения по срокам.

«Меркатор Калуга» — это пример того, как региональный завод становится федеральным и международным игроком, объединяя инженерию, цифровые технологии и понимание реальных городских проблем. И, возможно, в следующий раз, когда вы поедете по чистой улице, стоит вспомнить: за этим стоит не только водитель, но и целая команда калужских инженеров.

