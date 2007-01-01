Калужский филиал Тимирязевки: взгляд в будущее с уверенностью

Калужский филиал Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К.А. Тимирязева переживает период уверенного роста и масштабного обновления.

Рекордный набор студентов, капитальный ремонт корпусов, высокий уровень трудоустройства выпускников и амбициозные планы до 2030 года — ​вот что определяет сегодняшний день одного из ведущих аграрных вузов региона.

2025 год стал для филиала знаковым. Количество студентов приблизилось к двум тысячам, а средний балл ЕГЭ абитуриентов продолжает расти. Это красноречиво говорит о растущем интересе молодежи к сельскому хозяйству и повышении престижа аграрного образования.

Инвестиции в качество

— Для того чтобы проводить качественное обучение, необходимо совершенствовать материально-­техническую базу. Когда мы ее улучшаем, это привлекает выпускников школ, ​ведь появляются новые возможности получить высокую квалификацию, — ​отмечает директор филиала Светлана Малахова.

Эти слова подкрепляются действиями. Благодаря поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, губернатора Владислава Шапшы, сенатора Анатолия Артамонова и регионального министерства сельского хозяйства вуз вошел в федеральные программы по ремонту. Уже завершено обновление фасада, кровли и остекления главного корпуса. В 2026 году планируется капитальный ремонт внутренних помещений и оснащение лабораторий самым современным оборудованием. А к 2030 году преобразится и студенческий кампус: в общежитиях появятся спортивные и творческие зоны, а комнаты будут модернизированы.

Эти слова подкрепляются действиями. Благодаря поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, губернатора Владислава Шапшы, сенатора Анатолия Артамонова и регионального министерства сельского хозяйства вуз вошел в федеральные программы по ремонту. Уже завершено обновление фасада, кровли и остекления главного корпуса. В 2026 году планируется капитальный ремонт внутренних помещений и оснащение лабораторий самым современным оборудованием. А к 2030 году преобразится и студенческий кампус: в общежитиях появятся спортивные и творческие зоны, а комнаты будут модернизированы.

Востребованность — ​лучший показатель

Сильнейшей стороной Тимирязевки остается тесная связь с производством. Более половины выпускников находят работу сразу после получения диплома, часто — ​на тех калужских предприятиях, где проходили практику. Показательно, что в регионе остаются работать даже студенты из других областей. Для тех, кто получает выгодное предложение от работодателя еще во время учебы, вуз готов разработать индивидуальный график обучения на старших курсах.

Агробизнес — ​это высокие технологии

Чтобы изменить стереотипы о сельском хозяйстве, вуз активно занимается профориентацией. Осенью 2025 года на площадке масштабного «Города профессий» в Калуге будущие абитуриенты и их родители смогли воочию убедиться, что современный АПК — ​это цифровизация, робототехника и наукоемкие технологии.

— Многие были в восторге и открыли для себя агросферу заново, — ​комментирует Светлана Малахова.

Планы к юбилею

В 2026 году Калужский филиал отметит 40-летие. К этой дате планируется не только завершить основные ремонтные работы, но и расширить образовательные возможности: открыть ­бюджетные места для программ среднего профессионального образования, увеличить общий контингент студентов, а также создать специализированную базу для подготовки кадров в пищевой промышленности.

— Наша задача — ​сделать обучение не только качественным, но и привлекательным, — ​подчеркивает директор. — ​Мы надеемся, что филиал преобразится и станет еще более современным, комфортным и технологичным пространством для будущих аграриев.

Таким образом, Калужский филиал Тимирязевки демонстрирует динамичное развитие, сочетая уважение к традициям аграрного образования с активным взглядом в будущее, готовя востребованных специалистов для одной из ключевых отраслей экономики страны.

г. Калуга, ул. Вишневского, 27

тел.: 8 (4842) 72-51-40

http://kaluga.timacad.ru/