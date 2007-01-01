Калужский филиал Тимирязевки: взгляд в будущее с уверенностью
Калужский филиал Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К.А. Тимирязева переживает период уверенного роста и масштабного обновления.
Рекордный набор студентов, капитальный ремонт корпусов, высокий уровень трудоустройства выпускников и амбициозные планы до 2030 года — вот что определяет сегодняшний день одного из ведущих аграрных вузов региона.
2025 год стал для филиала знаковым. Количество студентов приблизилось к двум тысячам, а средний балл ЕГЭ абитуриентов продолжает расти. Это красноречиво говорит о растущем интересе молодежи к сельскому хозяйству и повышении престижа аграрного образования.
Инвестиции в качество
— Для того чтобы проводить качественное обучение, необходимо совершенствовать материально-техническую базу. Когда мы ее улучшаем, это привлекает выпускников школ, ведь появляются новые возможности получить высокую квалификацию, — отмечает директор филиала Светлана Малахова.
Эти слова подкрепляются действиями. Благодаря поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, губернатора Владислава Шапшы, сенатора Анатолия Артамонова и регионального министерства сельского хозяйства вуз вошел в федеральные программы по ремонту. Уже завершено обновление фасада, кровли и остекления главного корпуса. В 2026 году планируется капитальный ремонт внутренних помещений и оснащение лабораторий самым современным оборудованием. А к 2030 году преобразится и студенческий кампус: в общежитиях появятся спортивные и творческие зоны, а комнаты будут модернизированы.
Востребованность — лучший показатель
Сильнейшей стороной Тимирязевки остается тесная связь с производством. Более половины выпускников находят работу сразу после получения диплома, часто — на тех калужских предприятиях, где проходили практику. Показательно, что в регионе остаются работать даже студенты из других областей. Для тех, кто получает выгодное предложение от работодателя еще во время учебы, вуз готов разработать индивидуальный график обучения на старших курсах.
Агробизнес — это высокие технологии
Чтобы изменить стереотипы о сельском хозяйстве, вуз активно занимается профориентацией. Осенью 2025 года на площадке масштабного «Города профессий» в Калуге будущие абитуриенты и их родители смогли воочию убедиться, что современный АПК — это цифровизация, робототехника и наукоемкие технологии.
— Многие были в восторге и открыли для себя агросферу заново, — комментирует Светлана Малахова.
Планы к юбилею
В 2026 году Калужский филиал отметит 40-летие. К этой дате планируется не только завершить основные ремонтные работы, но и расширить образовательные возможности: открыть бюджетные места для программ среднего профессионального образования, увеличить общий контингент студентов, а также создать специализированную базу для подготовки кадров в пищевой промышленности.
— Наша задача — сделать обучение не только качественным, но и привлекательным, — подчеркивает директор. — Мы надеемся, что филиал преобразится и станет еще более современным, комфортным и технологичным пространством для будущих аграриев.
Таким образом, Калужский филиал Тимирязевки демонстрирует динамичное развитие, сочетая уважение к традициям аграрного образования с активным взглядом в будущее, готовя востребованных специалистов для одной из ключевых отраслей экономики страны.
г. Калуга, ул. Вишневского, 27
тел.: 8 (4842) 72-51-40
