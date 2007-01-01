От станка до байдарки: как живет и побеждает коллектив 35-го Механического
Экономические рекорды, которые демонстрирует в уходящем году Калужская область, слагаются из усилий и успехов работающих здесь предприятий.
Одно из них — 35-й Механический завод, для которого 2025 год стал не только успешным, но и по многим направлениям переломным. О том, что стоит за высокими производственными показателями, нам рассказали его работники.
Андрей Лаврухин, старший экономист:
— Этот год стал для предприятия временем глубокой модернизации как технологических цепочек, так и общих систем управления.
Стартовал целый ряд специальных программ, направленных на оптимизацию процессов и увеличение выработки.
Совершенствуется не только оборудование, но и в первую очередь люди — учатся, развиваются, оттачивают свой профессионализм. Видно, что они заинтересованы в общем успехе, у них есть внутренняя мотивация и стремление.
В рабочих коллективах царит позитивная открытая атмосфера, люди много общаются, делятся и успехами, и трудностями, вместе планируют, выстраивают работу и подводят итоги. Этому способствуют не только производственные совещания, но и общественная жизнь — субботники, соревнования, мероприятия. Мне нравится быть частью такого сложного механизма, работать в команде профессионалов, где каждый занят своим делом, а также открыт для обмена опытом, для помощи и любому взаимодействию. Это очень важно, ведь зачастую приходится решать сложнейшие задачи, и успех зависит от усилия и заинтересованности каждого.
На грядущий год у всех очень большие планы и ожидания. Мы будем продолжать совершенствоваться, двигаться вперед, становиться лучше и сильнее. Благо условия для этого на предприятии есть.
Анна Линд, инженер-дефектоскопист:
— В любом деле главное — это люди, и заинтересованность руководства в достойных условиях нашего труда ощущается ежедневно.
Индивидуальное взаимодействие с каждым специалистом, забота о совершенствовании профессиональных знаний и навыков, поиск новых подходов и методов мотивации — все это работает на конечный результат, на успешную работу всего предприятия.
Поощрение наших усилий — это не только материальный аспект. Настоящими праздниками для нас становятся неформальные корпоративные события: и рыболовный турнир, и соревнования по гребле на байдарках «Битва драконов», и легкоатлетические эстафеты. Встречаясь за пределами производственных площадок, мы не только вносим разнообразие в повседневную жизнь, но и интересно общаемся, находим новых друзей, укрепляем командный дух.
Что касается производственных показателей, то серьезную роль сыграл и другой фактор — активная модернизация, которая коснулась и оборудования, и рабочих помещений.
Пользуясь случаем, поздравляю коллег с Новым годом и желаю оптимизма, энергии, достатка и, конечно, крепкого здоровья!
Сергей Волков, начальник участка по производству сосудов, работающих под давлением:
— Восемь лет назад я приехал в Калугу из Тулы и с большим удовольствием влился в дружный, трудолюбивый и ответственный коллектив 35-го Механического завода.
Действительно, в последнее время наше производство претерпевает важные положительные изменения, которые особенно были заметны в уходящем году.
Конечно, ключевую роль сыграла слаженная работа сотен специалистов — рабочих, мастеров, инженеров. Но не меньшее значение имеет постоянная аналитическая и организационная работа, которую проводит руководство. Ее результат — совершенствование технологических цепочек, оптимизация взаимодействия между подразделениями и в конечном итоге реализация сложных задач и выполнение производственного плана.
Год запомнился не только успешными рабочими моментами, но и яркими спортивными мероприятиями, в которых мы с коллегами всегда и с удовольствием принимаем участие.
Желаю всем товарищам по работе в наступающем году не сбавлять темпа, соблюдать технику безопасности, сохранять оптимизм и стремление преодолеть любые трудности. А еще всем мирного неба, здоровья и благополучия!
Сергей Чепрунов, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах:
— Наши показатели — результат добросовестной сплоченной работы, когда каждый на своем месте вносит вклад в общий успех. А руководство следит, чтобы хороший труд достойно оплачивался — наши зарплаты своевременно пересматриваются.
Работаем стабильно, без отставаний, в том числе и по выходным. Общая позиция такая: чем больше работы, тем лучше.
В этом году заметные результаты дала общая оптимизация производственных цепочек. Если в начале года случались сбои и простои из-за отсутствия материала, то на сегодняшний момент такие проблемы и их первопричины устранены.
На работу приходим в хорошем настроении, в бригаде прекрасные отношения и позитивный настрой. В этом году коллективы пополнили молодые специалисты, которым мы с радостью помогли адаптироваться и встроиться в рабочий процесс.
Желаю заводу в Новом году процветания и развития, а всем коллегам — хорошего настроения, здоровья и сил на все производственные задачи!
По нашей просьбе своими впечатлениями о прошедшем годе поделился и генеральный директор НПП «35-й Механический завод» Андрей Катков:
— Возможно, наиболее ожидаемое событие года — закупка оборудования для лазерной резки. Оно позволит существенно поднять темп работы заготовительного производства.
В целом же основные усилия в этом году мы направили на изменение самой системы планирования и организации производства.
С начала года мы активно организуем новые участки, сохраняя принципы окупаемости каждого такого шага. Политика открытия новых подразделений в рамках внутренней модернизации будет продолжена и в грядущем году. Систематизация и детализация в планировании производства — большой хороший шаг. Здесь важную роль сыграло обдуманное использование внутреннего кадрового резерва — системно мыслящие специалисты заняли соответствующие должности.
Бурный рост не бывает гладким — в начале года нас ожидаемо тревожили и рассогласованность, и проблемы с синхронной адаптацией подразделений. Этим был вызван не самый быстрый старт, но в течение года мы смогли все преодолеть.
В следующем году при сопоставимых объемах производства будем продолжать оптимизацию. Например, ждет решения проблема неликвидных материалов. Нам предстоит подумать об их включении в производственные цепочки, а может быть, и о реализации.
Хочу обратиться к своим уважаемым коллегам.
Прошедший год был для нас всех годом испытаний. Мы росли, ускорялись, постоянно работали над качеством, над организацией наших процессов, и результат не заставил себя долго ждать.
Мы достигли целей, поставленных перед собой в начале года, при этом многие из задач казались нерешаемыми по сложности и масштабу. Я с удивлением для себя обнаружил, что мы можем даже больше.
И столь впечатляющие результаты 2025 года являются вашей заслугой. Вы не сдавались перед лицом трудностей и неразрешимых проблем.
Мы продолжим улучшать свои процессы в следующем году, и я уверен, что вы вложите максимум сил в будущее нашего предприятия.
Хочу пожелать вам в наступающем году стабильности, финансового благополучия, здоровья, мира и сердечного тепла в вашем доме. С Новым годом!
