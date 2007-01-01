От станка до байдарки: как живет и побеждает коллектив 35-го Механического

Экономические рекорды, которые демонстрирует в уходящем году Калужская область, слагаются из усилий и успехов работающих здесь предприятий.

Одно из них — ​35-й Механический завод, для которого 2025 год стал не только успешным, но и по многим направлениям переломным. О том, что стоит за высокими производственными показателями, нам рассказали его работники.

Андрей Лаврухин, старший экономист:

— Этот год стал для предприятия временем глубокой модернизации как технологических цепочек, так и общих систем управления.

Стартовал целый ряд специальных программ, ­направленных на оптимизацию процессов и увеличение выработки.

Совершенствуется не только оборудование, но и в первую очередь люди — ​учатся, развиваются, оттачивают свой профессионализм. Видно, что они заинтересованы в общем успехе, у них есть внутренняя мотивация и стремление.

В рабочих коллективах царит позитивная открытая атмосфера, люди много общаются, делятся и успехами, и трудностями, вместе планируют, выстраивают работу и подводят итоги. Этому способствуют не только производственные совещания, но и общественная жизнь — ​субботники, соревнования, мероприятия. Мне нравится быть частью такого сложного механизма, работать в команде профессионалов, где каждый занят своим делом, а также открыт для обмена опытом, для помощи и любому взаимодействию. Это очень важно, ведь зачастую приходится решать сложнейшие задачи, и успех зависит от усилия и заинтересованности каждого.

На грядущий год у всех очень большие планы и ожидания. Мы будем продолжать совершенствоваться, двигаться вперед, становиться лучше и сильнее. Благо условия для этого на предприятии есть.

Анна Линд, инженер-дефектоскопист:

— В любом деле главное — ​это люди, и заинтересованность руководства в достойных условиях нашего труда ощущается ежедневно.

Индивидуальное взаимодействие с каждым специалистом, забота о совершенствовании профессиональных знаний и навыков, поиск новых подходов и методов мотивации — ​все это работает на конечный результат, на успешную работу всего предприятия.

Поощрение наших усилий — ​это не только материальный аспект. Настоящими праздниками для нас становятся неформальные корпоративные события: и рыболовный турнир, и соревнования по гребле на байдарках «Битва драконов», и легкоатлетические эстафеты. Встречаясь за пределами производственных площадок, мы не только вносим разнообразие в повседневную жизнь, но и интересно общаемся, находим новых друзей, укрепляем командный дух.

Что касается производственных показателей, то серьезную роль сыграл и другой фактор — ​активная модернизация, которая коснулась и оборудования, и рабочих помещений.

Пользуясь случаем, поздравляю коллег с Новым годом и желаю оптимизма, энергии, достатка и, конечно, крепкого здоровья!

Сергей Волков, начальник участка по производству сосудов, работающих под давлением:

— Восемь лет назад я приехал в Калугу из Тулы и с большим удовольствием влился в дружный, трудолюбивый и ответственный коллектив 35-го Механического завода.

Действительно, в последнее время наше производство претерпевает важные положительные изменения, которые особенно были заметны в уходящем году.

Конечно, ключевую роль сыграла слаженная работа сотен специалистов — ​рабочих, мастеров, инженеров. Но не меньшее значение имеет постоянная аналитическая и организационная работа, которую проводит руководство. Ее результат — ​совершенствование технологических цепочек, оптимизация взаимодействия между подразделениями и в конечном итоге реализация сложных задач и выполнение производственного плана.

Год запомнился не только успешными рабочими моментами, но и яркими спортивными мероприятиями, в которых мы с коллегами всегда и с удовольствием принимаем участие.

Желаю всем товарищам по работе в наступающем году не сбавлять темпа, соблюдать технику безопасности, сохранять оптимизм и стремление преодолеть любые трудности. А еще всем мирного неба, здоровья и благополучия!

Сергей Чепрунов, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах:

— Наши показатели — ​результат добросовестной сплоченной работы, когда каждый на своем месте вносит вклад в общий успех. А руководство следит, чтобы хороший труд достойно оплачивался — ​наши зарплаты своевременно пересматриваются.

Работаем стабильно, без отставаний, в том числе и по выходным. Общая позиция такая: чем больше работы, ​тем лучше.

В этом году заметные результаты дала общая оптимизация производственных цепочек. Если в начале года случались сбои и простои из-­за отсутствия материала, то на сегодняшний момент такие проблемы и их первопричины устранены.

На работу приходим в хорошем настроении, в бригаде прекрасные отношения и позитивный настрой. В этом году коллективы пополнили молодые специалисты, которым мы с радостью помогли адаптироваться и встроиться в рабочий процесс.

Желаю заводу в Новом году процветания и развития, а всем коллегам — ​хорошего настроения, здоровья и сил на все производственные задачи!

По нашей просьбе своими впечатлениями о прошедшем годе поделился и генеральный директор НПП «35-й Механический завод» Андрей Катков:

— Возможно, наиболее ожидаемое событие года — ​закупка оборудования для лазерной резки. Оно позволит существенно поднять темп работы заготовительного производства.

В целом же основные усилия в этом году мы направили на изменение самой системы планирования и организации производства.

С начала года мы активно организуем новые участки, сохраняя принципы окупаемости каждого такого шага. Политика открытия новых подразделений в рамках внутренней модернизации будет продолжена и в грядущем году. Систематизация и детализация в планировании производства — ​большой хороший шаг. Здесь важную роль сыграло обдуманное использование внутреннего кадрового резерва — ​системно мыслящие специалисты заняли соответствующие должности.

Бурный рост не бывает гладким — ​в начале года нас ожидаемо тревожили и рассогласованность, и проблемы с синхронной адаптацией подразделений. Этим был вызван не самый быстрый старт, но в течение года мы смогли все преодолеть.

В следующем году при ­сопоставимых объемах производства будем продолжать оптимизацию. Например, ждет решения проблема ­неликвидных материалов. Нам предстоит подумать об их включении в производственные цепочки, а может быть, и о реализации.

Хочу обратиться к своим уважаемым коллегам.

Прошедший год был для нас всех годом испытаний. Мы росли, ускорялись, постоянно работали над качеством, над организацией наших процессов, и результат не заставил себя долго ждать.

Мы достигли целей, поставленных перед собой в начале года, при этом многие из задач казались нерешаемыми по сложности и масштабу. Я с удивлением для себя обнаружил, что мы можем даже больше.

И столь впечатляющие результаты 2025 года являются вашей заслугой. Вы не сдавались перед лицом трудностей и неразрешимых проблем.

Мы продолжим улучшать свои процессы в следующем году, и я уверен, что вы вложите максимум сил в будущее нашего предприятия.

Хочу пожелать вам в наступающем году стабильности, финансового благополучия, здоровья, мира и сердечного тепла в вашем доме. С Новым годом!

Генеральный директор НПП «35-й Механический завод» Андрей Катков.

