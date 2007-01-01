2025 год в OSTEC: время системной трансформации
Компания OSTEC — крупный производитель кабеленесущих систем — одно из тех калужских предприятий, которые зримо демонстрируют уверенное развитие и рост на фоне общего экономического подъема в регионе. Уходящий год не исключение.
О том, каким он стал для предприятия, наше блиц-интервью с тремя представителями руководящего звена компании.
— Назовите ключевые и запомнившиеся события в вашей профессиональной деятельности и жизни предприятия.
Директор производства Марат Иткин:
— Важным событием считаю свое вступление на пост директора производства и начало системных изменений в производстве. В этом году проведены значимые мероприятия по разработке и внедрению стратегии стабилизации производственного процесса, продолжено активное использование цифровых инструментов и ИИассистентов для эффективного управления и принятия решений. Также удалось повысить стабильность выполнения производственной программы и дисциплину поставок.
Начальник плановодиспетчерского отдела Кристина Сергунова:
— Год был очень насыщенным и во многом переломным. Главное, что удалось, — сократить сроки закрытия отчетных периодов с 15 до 45 дней. Это реально облегчило работу и позволило быстрее принимать решения. Еще один важный момент — мы смогли быстро разработать систему выдачи производственных заданий, когда предприятие перешло на круглосуточный режим. Нужно было организовать процесс буквально за неделю, и мы справились. Другая выполненная задача — привлечение сильных специалистов и руководителей. Без команды, на которую можно положиться, никакая система не работает.
Руководитель управления цепочки поставок Михаил Заварихин:
— Около 13 лет назад я начал свой путь в компании с должности грузчика, а в этом году стал руководителем целого направления и теперь отвечаю за организацию всей цепочки поставок. Новая должность — это новый вызов. Задачи перестали быть внутренними и вышли на внешний уровень компании. Кроме этого, меня и мою семью ожидало еще одно интересное событие. Это переезд из Московской области в Калугу. И мы рады этой перемене, город очень понравился. Не могу не отметить наш большой проект «Велесстрой». В ходе работы над такими масштабными задачами возникает много трудностей, которые кажутся нерешаемыми. Но у нас всегда получается найти выход из любой ситуации и извлечь для себя большой и ценный опыт.
— Охарактеризуйте кратко 2025 год: каким он был для предприятия?
Марат Иткин:
— Переломным!
Кристина Сергунова:
— Годом быстрых изменений и непростых решений.
Михаил Заварихин:
— Решающим, поскольку старые традиции начали переписываться на более современные и конкурентоспособные на рынке.
— Какие надежды вы возлагаете на наступающий 2026 год?
Марат Иткин:
— Надеюсь завершить формирование устойчивой производственной системы, вывести предприятие на выполнение заказов с высоким качеством и минимальными простоями.
Планирую совместно с коллегами внедрить необходимые доработки в 1С и цифровые инструменты. Также хочу повысить квалификацию мастеров и операторов производства, чтобы исключить потребности во внешних подрядчиках и повысить общий уровень производственной культуры.
Кристина Сергунова:
— Надежды — это хорошо, но я больше верю в действия. В следующем году планируем завершить внедрение системы учета, повысить эффективность производственных процессов, сделать работу предприятия прозрачной и управляемой, сократить сроки производства, увеличить процент удовлетворенности клиентов и, конечно, укрепить команду.
Главное — двигаться по плану и добиваться результатов, а не ждать, что все само получится.
Михаил Заварихин:
— Надеюсь, что у нас будет много интересных проектов, которые помогут компании еще больше укрепиться на рынке.
Подводя итоги года, команда OSTEC хочет поздравить вас с праздником! Пусть наступающий год будет таким же результативным и вдохновляющим, как тот, о котором мы вам рассказали. Здоровья, гармонии и новых успехов нашим коллегам, партнерам и друзьям! С Новым годом!
Калуга, Грабцевское шоссе, 75
+7 (495) 662-53-18
Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.