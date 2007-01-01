Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 2025 год в OSTEC: время системной трансформации
Новость дня Общество

2025 год в OSTEC: время системной трансформации

26.12, 15:04
0 326
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Компания OSTEC — крупный производитель кабеленесущих систем — одно из тех калужских предприятий, которые зримо демонстрируют уверенное развитие и рост на фоне общего экономического подъема в регионе. Уходящий год не исключение.

О том, каким он стал для предприятия, наше блиц-интервью с тремя представителями руководящего звена компании.

 — Назовите ключевые и запомнившиеся события в вашей профессио­нальной деятельности и жизни предприятия.

Директор производства Марат Иткин:

— Важным событием считаю свое вступление на пост директора производства и начало системных изменений в производстве. В этом году проведены значимые мероприятия по разработке и внедрению стратегии стабилизации производственного процесса, продолжено активное использование цифровых инструментов и ИИ­ассистентов для эффективного управления и принятия решений.  Также удалось повысить стабильность выполнения производственной программы и дисциплину поставок.

Начальник планово­диспетчерского отдела Кристина Сергунова:

— Год был очень насыщенным и во многом переломным. Главное, что удалось, — сократить сроки закрытия отчетных периодов с 15 до 4­5 дней. Это реально облегчило работу и позволило быстрее принимать решения. Еще один важный момент — мы смогли быстро разработать систему выдачи производственных заданий, когда предприятие перешло на круглосуточный режим. Нужно было организовать процесс буквально за неделю, и мы справились. Другая выполненная задача — привлечение сильных специалистов и руководителей. Без команды, на которую можно положиться, никакая ­система не работает.

Руководитель управления цепочки поставок Михаил Заварихин:

— Около 13 лет назад я начал свой путь в компании с должности грузчика, а в этом году стал руководителем целого направления и теперь отвечаю за организацию всей цепочки поставок. Новая должность — это новый вызов. Задачи перестали быть внутренними и вышли на внешний уровень компании. Кроме этого, меня и мою семью ожидало еще одно интересное событие. Это переезд из Московской области в Калугу. И мы рады этой перемене, город очень понравился. Не могу не отметить наш большой проект «Велесстрой». В ходе работы над такими масштабными задачами возникает много трудностей, которые кажутся нерешаемыми. Но у нас всегда получается найти выход из любой ситуации и извлечь для себя большой и ценный опыт.

— Охарактеризуйте кратко 2025 год: каким он был для предприятия?

Марат Иткин:

— Переломным!

Кристина Сергунова:

— Годом быстрых изменений и непростых решений.

Михаил Заварихин:

— Решающим, поскольку старые традиции начали переписываться на более современные и конкурентоспособные на рынке.

— Какие надежды вы возлагаете на наступающий 2026 год?

Марат Иткин:

— Надеюсь завершить формирование устойчивой производственной системы, вывести предприятие на выполнение заказов с высоким качеством и минимальными простоями.

Планирую совместно с коллегами внедрить необходимые доработки в 1С и цифровые инструменты. Также хочу повысить квалификацию мастеров и операторов производства, чтобы исключить потребности во внешних подрядчиках и повысить общий уровень производственной культуры.

Кристина Сергунова:

— Надежды — это хорошо, но я больше верю в действия. В следующем году планируем завершить внедрение системы учета, повысить эффективность производственных процессов, сделать работу предприятия прозрачной и управляемой, сократить сроки производства, увеличить процент удовлетворенности клиентов и, конечно, укрепить команду.

Главное — двигаться по плану и добиваться результатов, а не ждать, что все само получится.

Михаил Заварихин:

— Надеюсь, что у нас будет много интересных проектов, которые помогут компании еще больше укрепиться на рынке.

Подводя итоги года, команда OSTEC хочет поздравить вас с праздником! Пусть наступающий год будет таким же результативным и вдохновляющим, как тот, о котором мы вам рассказали. Здоровья, гармонии и новых успехов нашим коллегам, партнерам и друзьям! С Новым годом!

Калуга, Грабцевское шоссе, 75

+7 (495) 662-53-18

www.ostec.ru

Реклама. ООО «Технопром». ИНН 7731637278. erid: 2VfnxvZnJFB
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6IjhlNitsK3hRUEp5Z21jU2tmR1MycWc9PSIsInZhbHVlIjoiWWo1ZCtOc1VLRDJ4QUtKTkNabXNEUFBWUkZZTmhyUzA3bGlKZy9WbWd4Zkk2NkczTFJKaDIvVkhCWUlITk1ORzgyOVNmZkhLTzhvb05ybWJOOWVKbWxTVk1lSmxYUlFuYlcyaCtnbkp5eVFLbHdQYWtpODBhenJZNDRUZjYzcWVDQjJOR2l1L2FVdFVYNkVJbGtCcGlUbzhRcnJldEdhNHJRUGVOQUU0NUVKdXgrQnVlOXgrRFlyL1BoR0JpTnJuall3aENwL1NvR09Ub0FZSjlQTjQ1WFNEL0JQUE81SlNkeGRaalUydHFuT082emtnN0oxanBlY1FPdDFNMzQraHpCODI3b0pldUxzdC9kQmhxVTBYaVJPNDJGRG1LUzhpNEJsQzA3UnhSU0VOTnFHVFl5bDFVekZlL3JYdGFPY1BndDkxYlZoVFRmNVBmdEp5TDBYbENxaUdYUGtKSEdtMXByMVc2ajh1eGJuMHAzYURzVFN1cEcwcklabUFEaUhYTHJVQUt0SHhMemlrcGd4ZGl5dFBsak5QaHkzUDZNYkZtQVFidE1BQXRVTzVkQ2NCVDd1cUV4d0srUXc4d3BkRyIsIm1hYyI6IjY4ZDU4YmUyZTE0MWNiNTIyYWEzYTM1YjA5ZTQ3NTk3N2Q3MWY5Zjk3NjM5YjBmOTFhYzVhODdlNmI5MDE4ODgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImhmRjZFSHh2V1JMUWZaWmxodndzRVE9PSIsInZhbHVlIjoiczJHZ0VzbEozYjNuUW5XYVJPRnlFTDNZNVlNWFJaY2R6SmRKTXA2SWo2YWNPQXY5UmNXeGpRNStJeUV5dzdFeEdtUHBDM3E3RkthRi9vaWRtN2EyaUswRjF2RlJtdGRtV0RiVk9oUS9YajdlNVYrbHlLVnRMb2FLYi9nK3VBdXQwdHNiYzk5VmZZeFNHQlRyNWV1cmNuTmN3alAzSUF2d3hXMmVHYUtpREF0c3BBRWc5RXprVDNKSFRYV09YZE9nMmo1a0VUTE91aXQ2TTNzQ1ZkekwvdGE4ZG1JRTZiWTdMdTJETldnNHZDVW5lRWthdHVmYkxTYmFCcHplT0RibUN2aDlmRksvSXNqQjdZZzdXM1g5YlQ2T2wwOTllcEFld25NSGlnWmhLWWRpRnJRVUtBc0ppclNlaEVYZ1RScGdXNDRtMDQ0ZldTSTF1bXd0RTFFOWJzaDBpRUpDcWRkOFhZemlhN1V5UDQ4NTJPK1hZZ21hWWN0K1BJTks2eHoyTThHUzhmMjZIQVVQb3ZENnN0aS9QSEJlUlhHQVgxMEJjS2VleTNRWEpsVTdOSTZTRmJ4TExjUVNETXpQeUJ6ZzFUNnhsRmVZM1BseVlJbko2VVVBMjArR0hDbEp2cEk5MDQrUkVrNER6RWFOaUl1b21wUFFUV09JOU1uYzhpQjRjYnZkRXVwRzJTSkdnelNhVVEzRWk1MVZlZy9GZTVjQnY4Y1lYZXFoRE8yamRjMEVWWk9DUktyV0Z2aVFaYndoa2NqNkdKNXpZbmV0RGYyRFNWRUFPVDJ3V2JQSVN2VlhOTkRWckp0V2p3d0QxSG5hdHlhemZ4MWVzTE9LZHkwdiIsIm1hYyI6IjgxOGMzYTZlNGU2NDI2MDhlYWYxMjhjZDE5ZTE0MDMxYzhiNDExMDQ5ODNhYzkxM2IzMGVjMzQwYTI3M2U0MGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+