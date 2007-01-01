Афиша Обнинск
Главная Новости Общество Сильный снегопад надвигается на Калужскую область
Новость дня Общество

Сильный снегопад надвигается на Калужскую область

Дмитрий Ивьев
25.12, 12:03
Погода ухудшится уже днём в четверг, 25 декабря.

Снег обещают также ночью и днём 26 декабря.

- Местами по Калужской области ожидается гололед, отложение мокрого снега, гололедица, местами сильная, - говорится в предупреждении Главного управления МЧС по региону. - Ночью и утром 26 декабря ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы, в отдельных районах метель, порывы ветра 15 м/с.

Водителей призвали быть аккуратными на дорогах.

