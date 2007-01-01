У калужанки с рекордно длительным случаем COVID-19 изначально болел живот

Жительница Калуги, у которой зафиксирован самый продолжительный в мире случай заражения коронавирусом, попала в больницу в 2022 году с жалобами на боли в желудочно-кишечном тракте, а не на типичные симптомы COVID-19. Об этом рассказал «РИА Новости» и.о. главного врача Калужской областной клинической детской больницы, главный внештатный инфекционист регионального минздрава Станислав Зайцев.

По его словам, у пациентки не было признаков поражения лёгких или дыхательной недостаточности — основных проявлений коронавирусной инфекции. Врачи изначально планировали госпитализировать её по поводу ВИЧ-инфекции и сопутствующих проблем с ЖКТ, но положительный экспресс-тест на SARS-CoV-2 изменил решение: женщину направили в ковидное отделение.

Пациентка провела в больнице около десяти дней, после чего отказалась от дальнейшего лечения, несмотря на то что тесты продолжали показывать наличие вируса. Позже её образцы заинтересовали специалистов калужской лаборатории, которые отправили их на анализ в Москву.

Исследование, проведённое международной группой учёных при участии сотрудников НИУ ВШЭ, показало, что вирус у женщины эволюционировал в её организме в течение двух лет, накопив множество мутаций. При этом установлено, что за всё это время она никого не заразила. Особенность штамма — он оказался близок к тем вариантам вируса, которые циркулировали в самом начале пандемии, в 2019 году.

Врачи подчёркивают: нельзя с уверенностью утверждать, что именно COVID-19 вызвал нарушения в работе желудочно-кишечного тракта у пациентки.