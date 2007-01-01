Афиша Обнинск
НОВИКОМ наградили за вклад в развитие Ассоциации банков России
Общество

НОВИКОМ наградили за вклад в развитие Ассоциации банков России

25.12, 11:05
НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» - центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) в честь 35-летия со дня основания Ассоциации банков России наградили за вклад в ее развитие. Представители крупнейшего банковского объединения страны отметили качественную экспертизу НОВИКОМа, поддержку мероприятий организации и активное участие в ее деятельности.

НОВИКОМ и Ассоциацию банков России связывает плодотворное сотрудничество с 1999 года. Банк принимает активное участие в деятельности профильного банковского сообщества. С 2023 года Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева является членом Президиума Совета Ассоциации банков России, что свидетельствует о высокой репутации банка, его вкладе в продвижение экспертизы ассоциации и повышение устойчивости российского банковского сектора.

Во взаимодействии с Ассоциацией представители НОВИКОМа участвуют в формировании предложений по нормативному регулированию важнейших направлений российского банковского рынка, в том числе по развитию новых финансовых инструментов, включая цифровые финансовые активы, введению цифрового рубля, усилению информационной безопасности и противодействию мошенническим действиям, повышению финансовой грамотности населения.

Также НОВИКОМ принимает активное участие в ключевых мероприятиях Ассоциации, в том числе традиционно выступает партнером Международного банковского форума – масштабного отраслевого мероприятия, посвященного открытому диалогу с Банком России.

«Поздравляю Ассоциацию банков России с 35-летием эффективной деятельности и благодарю руководство и команду профессионального объединения за высокую оценку вклада НОВИКОМа в наше общее дело. Мы глубоко ценим работу Ассоциации, ее профессионализм и конструктивность, ведение открытого и эффективного диалога с банковским сообществом и регулятором, что способствует продвижению интересов реального сектора экономики», - отметила, принимая награду, Председатель Правления НОВИКОМа, член Президиума Совета Ассоциации банков России Елена Георгиева.

Ассоциация банков России — крупнейшее банковское объединение страны, в которое входят более 200 банков и других компаний. Организация формирует консолидированную позицию банковского сообщества перед органами государственной власти и Банком России, участвует в формировании законодательства, содействует развитию устойчивости банковской системы, обеспечению экономических и правовых гарантий деятельности банков, защите прав и законных интересов членов ассоциации.

 

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru, с позитивным прогнозом: АКРА «АА- (RU)», НРА «АА|ru|». Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

Холдинг  «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации  Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны.  Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.

Реклама. АО АКБ «НОВИКОМБАНК». ИНН 7706196340. erid: 2Vfnxvr6VkV
