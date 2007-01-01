Афиша Обнинск
Общество

Из Калужской области выслали 69 нелегальных мигрантов

Дмитрий Ивьев
25.12, 10:35
В преддверии новогодних праздников судебные приставы выдворили из Калужской области и страны 69 граждан иностранных государств.

Россию покинули 29 граждан Таджикистана, 26 граждан Узбекистана, 10 граждан Кубы, 2 гражданина Беларуси, а также граждане Азербайджана и Кыргызстана.

- На этот раз большинство нелегалов были выявлены на севере Калужской области - в Боровском и Жуковском районах, - прокомментировали судебные приставы 25 декабря. - Также много иностранцев задержали в Дзержинском районе региона.

