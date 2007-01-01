Из Калужской области выслали 69 нелегальных мигрантов
В преддверии новогодних праздников судебные приставы выдворили из Калужской области и страны 69 граждан иностранных государств.
Россию покинули 29 граждан Таджикистана, 26 граждан Узбекистана, 10 граждан Кубы, 2 гражданина Беларуси, а также граждане Азербайджана и Кыргызстана.
- На этот раз большинство нелегалов были выявлены на севере Калужской области - в Боровском и Жуковском районах, - прокомментировали судебные приставы 25 декабря. - Также много иностранцев задержали в Дзержинском районе региона.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь