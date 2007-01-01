Афиша Обнинск
Общество

Годовая инфляция в Калужской области опустилась до минимума с сентября 2023 года

Дмитрий Ивьев
25.12, 09:43
Годовая инфляция в Калужской области снизилась до 6,3%. На фоне увеличения предложения некоторых продуктов и снижения спроса на отдельные непродовольственные товары рост цен за ноябрь был незначительным - на 0,3%, сообщило в четверг, 25 декабря, отделение банка России в Калужской области.

Так, в ноябре подорожали огурцы, сладкие перцы и помидоры. На смену овощам открытого грунта пришла более дорогая тепличная продукция. А вот цены на сахар снизились. Запасов достаточно за счет хорошего урожая сахарной свеклы в этом году. Шестой месяц подряд дешевело сливочное масло, потому что его производство в стране и в регионе увеличилось.

Непродовольственные товары стоили дешевле, чем в октябре. В условиях постепенного охлаждения спроса наиболее заметно снизились цены на мобильные гаджеты и бытовую технику. Отмечается стабилизация цен на бензин. По мере сезонного уменьшения спроса и восстановления производства нефтепродуктов цены на него даже немного снизились в ноябре. При этом косметика и парфюмерия, наоборот, стали дороже. Главные причины - рост издержек на логистику и увеличение зарплатного фонда сотрудников.

За услуги в ноябре жители региона платили больше, чем месяцем ранее. Заметнее всего подорожали поездки на Черноморское побережье и в Крым: люди, как правило, оплачивают туры заранее, поэтому в ноябрьский замер уже попало сезонное повышение цен перед новогодними каникулами.

- Высокая ключевая ставка, с которой мы жили с прошлой осени, помогла замедлить инфляцию. Это дает возможность Банку России понижать ставку, но аккуратно, чтобы инфляция продолжала снижаться. По прогнозу Банка России в 2026 году инфляция в целом по стране снизится до 4-5% и стабилизируется на уровне 4% в дальнейшем, - отметила управляющий калужским отделением Банка России Марина Изюмова.

