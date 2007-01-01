Афиша Обнинск
В Калуге осудили иностранца за использование поддельного свидетельства о рождении
Общество

В Калуге осудили иностранца за использование поддельного свидетельства о рождении

Евгения Родионова
25.12, 10:27
0 311
В четверг, 25 декабря, прокуратура города Калуги сообщила о поддержании государственного обвинения по уголовному делу в отношении иностранного гражданина.

По данным прокуратуры, он признан виновным за приобретение и хранение заведомо поддельных документов.

— Мужчина приобрел фальшивое свидетельство о рождении иностранного гражданина на свое имя, рассчитывая использовать его для оформления вида на жительство в России. Предполагаемый документ должен был стать основанием для легализации его статуса. С этой подделкой он обратился в ФГУП «Паспортно-визовый центр МВД России». Однако бдительные сотрудники учреждения в ходе проверки сразу выявили признаки подделки, - пояснили в ведомстве.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

