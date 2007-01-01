Афиша Обнинск
-10...-9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Минстрое объяснили причину задержки строительства поликлиники в Турынино
Общество

В Минстрое объяснили причину задержки строительства поликлиники в Турынино

Евгения Родионова
24.12, 18:15
0 357
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 23 декабря, калужанин оставил комментарий под постом главы городского округа с вопросом по строительству поликлиники в микрорайоне Турынино.

— Когда построят поликлинику в Турынино? - написал мужчина.

В Министерстве строительства и ЖКХ Калужской области прокомментировали ситуацию:

— Ранее подрядчик оказался недобросовестным. Контракт расторгнут. Сейчас определяются источники финансирования для разработки проектно-сметной документации для реконструкции объекта.

Новости по тегу
здравоохранение
Лента настроения
3 оценили
33%
0%
0%
0%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlRIVGVoYi9jODM0M2ZldXptMkp6ZVE9PSIsInZhbHVlIjoid2JOWmhJRzhQK3JFTjJtRHFPV3VGMkpkWDJ1d2huMnR0U0FQVGExSnVNRFRicTk3VU9HamJHdHp4anVvWnFtODdqRW83VzFrNEVzTWE5VWZmeVE0S08ra0lIbjc2Rit0WDIrekVMcysxaWNoUXpsayt4QjRINDNaMjR4T1lucTdTbm1oa0JYdm8rUUdZNkRZVTdzbHlzODZWTm42bjRoMERxWG1hcHN3STErNVNlSVNBNXlaa0FjRG5jc3dMeUFmb1hmdU15ZnBmVGYrOGszTEhTcmZFRWQvb0RtN2lsUE1YMmRIN3V6ZjEyemZ6U05RdVd0cFE5M0hMQi96Q2cyUWRHQkRaUHZBZkNLVDNTVTNlZVJsSitLMWJISXZwUy8vRDRmOEo2ZzB5Y3lBNzd4eE9rdldVN0dTWmJUSlRWM0NyQWN0ZnByWUNlQ0pGa0VuSjlZaXRsSXlCd1BXbHJEbm95WDVvQjk5MUNIVndDZWVIQzhCNUtOWWlEdjdxUC9KVXdFQUZwNVdVNjZoS0E1czhzSkE5UC9UUlFLVitVQ3VwTVhuMFErb0Vaa01EWnorVWhvV3QyY1lzU3hNQkhWeCIsIm1hYyI6IjYxODg3MTU2YThmNjM5OWEyMjc0YTFiMDk4ZjAwYzczN2QwMjc2YjhkODkzZWIwNjExYjljMDM0YmQ0ZjY2ZDIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ii9HaHMvQUhRSDdUckttWmszSy9VMGc9PSIsInZhbHVlIjoiNnBzcUwyVkxBTllmUWlBNFpGZzF5ZDU5aHpaWnA4a3BrWHg2ZmdsNVlmck9mOGJEeHhwdHJxTEs1MGFJbkpEZnE1QndrVDRIeUJSbzFxSUk0OStIcFRMR2VQK3QvM2NRM0pPc0xUZlpGaTUranJrQVZBMFgvWlZVSG5TY2RsanZ1dk04U1BPS2FhNlVpTHA2YlVkd2E1bDEybjZWK0xMTmQxWGNjZXNmbW1jUk5WYVRpNS9xb25lQTJGb1ZKeGZrTWhSYVpBSjF5OTlheHhiMjdMK2d0QS9FdkV6b3MzajF4OGx2OVZiT1hGSzFBTU9saXV5aEd3TWtWamhOYlYwZEVBU1A5Zml5bUVEZVZYL3VHS2kvZFhwdW9DKzBiM3U5cFNsd0pmUEJlMTVKak9Lc3l5amdtaUtrazNwUVhMZGgvTzRrUDY1bU1yekFZTUdRMW9jQkJvcUw4cmNPa3ZtcGJOQ2RsWlhUVlUwV1lvaXJZZS9zeHFuRGhydVJ5VHVIYVFrS3I5VXMxdUUzSEpGckxxMmJtU05GOEdybnNhZGxDNnhHei81RGFJVEtWVC9CUTJyRDlWRTc5ZjllRVRacXJEVzA3aWlnc3VrNG56cWU1RWZ2Sk80MG15bUpQM2w0Nm5jWHVibXNsY3Z6WmM5Z29uaEd2cG5Vbmp3VHV4Ymt0QXg1MHlGRmRJQUdiVldUUEFqRmdwdWYyanRVSkhXbnF2L3p3VXlhNUx3Z2pVUHNyazYvZlZkaWV5WnduazcxcVI3MGxuTE1xbWRlVDA5bmFNdVNzRjJwL1ZmR1lqMXNpYTA0a014aW9uMzNkVW1lM1RpUkN0MFVqellqbzk5aSIsIm1hYyI6ImVlMjRiOGMxMzYxNDEzZWJmNjRlYjg3NjVkYzgyZThlNzdmZTc2ODhkODFhNjE0ZWMzZjIyN2NhMzY0MGE5MTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+