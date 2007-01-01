В Минстрое объяснили причину задержки строительства поликлиники в Турынино
Во вторник, 23 декабря, калужанин оставил комментарий под постом главы городского округа с вопросом по строительству поликлиники в микрорайоне Турынино.
— Когда построят поликлинику в Турынино? - написал мужчина.
В Министерстве строительства и ЖКХ Калужской области прокомментировали ситуацию:
— Ранее подрядчик оказался недобросовестным. Контракт расторгнут. Сейчас определяются источники финансирования для разработки проектно-сметной документации для реконструкции объекта.
