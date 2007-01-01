Губернатор предупредил калужан о вражеских кознях

Губернатор Калужской области Владислав Шапша предупредил жителей региона о возможных угрозах в преддверии новогодних праздников. По его словам, враг продолжает пытаться подорвать стабильность в стране, и потому безопасность граждан становится главной задачей в эти дни.

На последнем в этом году совместном заседании областной антитеррористической комиссии и оперативного штаба обсудили меры по усилению охраны общественного порядка. Глава региона поручил всем ответственным службам — от силовиков до экстренных ведомств — обеспечить чёткую координацию и быть в режиме постоянной готовности. При необходимости силы и средства должны быть перераспределены с учётом текущих рисков.

Особое внимание, по словам Шапши, уделят местам массового скопления людей и транспортной инфраструктуре.

Губернатор также обратился напрямую к жителям и гостям области: быть внимательными, не трогать подозрительные предметы и сразу сообщать обо всём необычном по единому номеру экстренных служб - 112.