ПСБ и Калужская область продлили сотрудничество

24.12, 15:35
Петр Фрадков, председатель ПСБ, и Владислав Шапша, губернатор Калужской области, подписали соглашение о сотрудничестве между банком и правительством региона, которое продлило сотрудничество в рамках ранее реализованного пятилетнего соглашения с 2020 по 2025 годы.

Новый документ подписан бессрочно и призван усилить партнерство в финансово-кредитной сфере региона, в том числе в части продолжения развития и внедрения современных банковских технологий и банковской инфраструктуры на территории Калужской области. В регионе работают пять отделений ПСБ — в Калуге и Обнинске, а также в Жуковском и Боровском районах.

ПСБ также будет поддерживать регион и в реализации социально-значимых инвестиционных проектов, в том числе на основе ГЧП, развитии малого и среднего предпринимательства, программ льготного ипотечного кредитования и кредитования бизнеса и МСП.

«Калужская область — это регион с развитой оборонной промышленностью, и мы как опорный банк ОПК предоставляем организациям и их сотрудникам наиболее востребованные финансовые продукты на специальных условиях. За пять лет сотрудничества с региональным правительством мы вместе реализовали немало проектов, и сегодня подписали новое, но уже бессрочное соглашение. Мы продолжим обеспечивать финансовую устойчивость ключевых предприятий отрасли через механизмы льготного кредитования и другие финансовые и нефинансовые инструменты. Кроме того, в наших планах развивать социальные проекты, спорт, культуру, оказывать поддержку бизнесу и населению», — отметил Петр Фрадков.

В ходе рабочей встречи стороны также обсудили меры поддержки участников СВО и сотрудников силовых структур. На территории Калужской области ПСБ реализует проект по выпуску электронного удостоверения ветерана боевых действий — карты «СВОи». К многофункциональному платежному инструменту уже добавлены региональные транспортные и социальные льготы, а также специальные предложения от федеральных партнеров банка.

Содействуя занятости военнослужащих, ПСБ также запустил программу «Новое звание — предприниматель». Она предполагает бесплатное онлайн-обучение основам ведения бизнеса, консультации специалистов банка и приглашенных экспертов, сопровождение этапов становления бизнеса - от идеи до старта своего дела.

Кроме того, банк совместно с областной администрацией, калужским фондом «Защитники Отечества» ранее организовал ряд мероприятий для детей военнослужащих – поездки в музеи и природные заповедники региона.

«Основные направления нового соглашения: внедрение современных банковских технологий и инфраструктуры, реализация социальных, инвестиционных проектов, программ льготного кредитования. Особое внимание уделили поддержке ветеранов СВО, в том числе в трудоустройстве», — отметил Владислав Шапша.

На встрече Петр Фрадков, являющийся председателем Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), и Владислав Шапша договорились совместно развивать легкую атлетику в регионе. Ключевыми направлениями совместной работы станут развитие спортивной инфраструктуры, подготовка тренерских кадров и организация соревнований.

