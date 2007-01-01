Косилка KSU 1 от Ростсельмаш: когда результат превосходит ожидания

Российские аграрии рассказали о впечатлениях после работы с отечественной косилкой.

На чем специализируется сельхозпредприятие? Молочное или мясное животноводство, растениеводство? В каком бы направлении ни двигались, на определенном этапе работы потребуется косилка самоходная универсальная и вот какую выбрать — ​подскажут профессионалы.

Больше, чем устраивает

— Наша KSU1 с нами уже третий год, сейчас зацеплена косилка с шириной захвата 7 метров, но по желанию может устанавливаться косилка-плющилка, косилка роторная, косилка-измельчитель и так далее, — ​говорит заместитель директора ООО «АГРО-ПЕРЕМЫШЛЬ» Сергей Волошко. — ​Здесь двигатель турбодизель ЯМЗ 534, мощность 180 лошадок, а еще много гидромоторов, гидронасосов. Явные достоинства техники — ​маневренность, быстрота, широкая жатка и ее функциональность. Система KSU1 позволяет копировать рельеф поля в двух направлениях: продольном и поперечном, это возможно с любыми доступными жатками.

Отдельно скажу, как происходит создание валка. В KSU1 косилка валковая транспортерная, а это значит, что два транспортера перемещают зеленую массу в центр и создают валок. Однако сами транспортерные ленты можно перемещать как влево, так и вправо и создавать валок не только по центру. В работу включаются не один, а два гидромотора. KSU1 умело работает с разными адаптерами от 2,7 до 9 метров. Рабочая скорость у нас — ​15 км/ч, что позволяет нам достигнуть показателя производительности — ​10,5 гектаров в час, что нас более чем устраивает!

Работать — ​одно удовольствие

— Косилка от Ростсельмаш решает сразу несколько задач: с высокой рентабельностью скашивает и укладывает в валок зерновые колосовые, зернобобовые и крупяные культуры; скашивает, плющит и измельчает кормовые травы, — ​говорит заместитель генерального директора ООО «АГРОКОМПЛЕКС «ИСТЬЕ» Рамиль Ардуванов. — ​Универсальная по функционалу и возможностям, мощная и в то же время маневренная KSU1 точно подойдет хозяйствам, где урожай убирают раздельно и/или занимаются животноводством, нами проверено! На нашем предприятии косилка отработала не один сезон, помню, первое, что подумал: «Какой яркий дизайн, как здорово смотрится в поле. Функционал и качество закрепили приятное впечатление.

У косилки стоит жатка 9 метров, мы используем разные режимы, что помогает экономично использовать технику, если валяешь двойным валком. Нареканий нет, приходилось только менять масло, но это естественно при работе на технике, подметил, что нужно периодически подвигать столы, чтобы не забивалась нижняя часть жатки. Для нас очень удобно то, что легко и быстро можно снять жатки и установить на лафет. Еще температуру хорошо держит, даже в очень жаркие дни. По полю идет резво, чутко откликается на маневры. В сезон косилка обрабатывает порядка 4 000 га, KSU1 простая в управлении, оснащена кондиционером и бортовым компьютером, — ​современная, послушная, эффективная. Работать — ​одно удовольствие.

Из характеристик отмечу дорожный просвет 1 м, ширина проема для формирования валка — ​1,8 м. Скорость косилки — ​24 км/ч, рабочая скорость до 18 км/ч, нам достаточно и меньшей.

В базовой комплектации она оснащена пневматической системой: ресивер на 100 литров и компрессор с автоматическим поддержанием давления от 4 до 8 бар, удобный пневмоинструмент и быстроразъемная муфта для подключения. Все вместе снижает трудоемкость обслуживания косилки.

Запаса воздуха в системе при выключенном двигателе хватает на 5 минут — ​вполне достаточно для проведения регламентных работ.

Единый гидробак (50 л) и единый гидроблок управления упрощают конструкцию и повышают удобство обслуживания. Работа жатки обеспечивается гидроприводом, так как ее применение не предполагает пиковых нагрузок. Это позволяет осуществлять регулировку рабочих параметров агрегата (скорость транспортеров, местоположение валка и скорость вращения мотовила) с рабочего места механизатора.

В косилке используется современный бортовой компьютер, который отвечает за удобное использование и обслуживание техники. Среди функций системы можно отмечу следующие:

— сбор и обработка информации о состоянии систем и агрегатов машины, вывод данных параметров на экран;

— подсчет, хранение и вывод на экран качественных показателей работы KSU (наработка, пройденный путь, убранная площадь);

— информирование о необходимости ремонта или регламентного ТО;

— учет израсходованного топлива.

KSU1 от Ростсельмаш для нас стала приятным сочетанием цены и качества, надежным исполнителем любых задач, в том числе на не очень комфортных в работе полях.

Техника Ростсельмаш из года в год завоевывает поля нашей страны за счет своей исполнительности, работоспособности и функционалу, удовлетворяющему требованию российских агроусловий.