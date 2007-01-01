Афиша Обнинск
Общество

В Калужской области открыли памятную доску в честь убитых лесников

Дмитрий Ивьев
24.12, 14:31
Церемония состоялась в среду, 24 декабря, сообщил глава Куйбышевского района Сергей Макридов.

Работники Куйбышевского лесничества Алексей Агеев, Виктор Чугунов и Геннадий Богачёв погибли в январе нынешнего года. Трагедия с захватом заложников и массовым убийством произошла в деревне Усохи.

- На открытии присутствовали родные, знакомые, коллеги погибших, - прокомментировал Макридов.

