В Калужской области открыли памятную доску в честь убитых лесников
Церемония состоялась в среду, 24 декабря, сообщил глава Куйбышевского района Сергей Макридов.
Работники Куйбышевского лесничества Алексей Агеев, Виктор Чугунов и Геннадий Богачёв погибли в январе нынешнего года. Трагедия с захватом заложников и массовым убийством произошла в деревне Усохи.
- На открытии присутствовали родные, знакомые, коллеги погибших, - прокомментировал Макридов.
