Главная Новости Общество В Калуге прошло заключительное в 2025 году заседание Думы
Общество

В Калуге прошло заключительное в 2025 году заседание Думы

Дмитрий Ивьев
24.12, 11:59
0 330
24 декабря состоялось заключительное в уходящем году заседание Думы городского округа города Калуги. Перед началом работы председатель Думы Юрий Моисеев вручил медали «80 лет освобождения Калуги» членам волонтёрских организаций, помогающим бойцам в зоне проведения специальной военной операции.

«Завершается год Защитника Отечества, и сегодня я с огромным удовольствием вручаю награды людям, которые все свои все силы и энергию направляют на помощь нашим защитникам: плетут маскировочные сети, собирают и доставляют гуманитарную помощь, приобретают необходимую технику и снаряжение. Сегодня народ и армия вновь едины, уверен, победа будет за нами!», –  подчеркнул Юрий Моисеев.     

Затем депутаты внесли итоговые поправки в бюджет Калуги на 2025 год. Доходная часть увеличивается за счёт предоставления субсидии из областного бюджета в размере 5 млн. рублей и бюджетного кредита в размере 95 млн. рублей. Также перераспределяются средства в рамках ранее утвержденных параметров. 125 миллионов рублей выделяется на увеличение уставного фонда МУП «Калугатеплосеть».

Были внесли изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2025 год. Из программы исключаются два нежилых помещения. Сумма планируемых поступлений от реализации программы увеличивается с 91 млн. до 119,7 млн. рублей в связи с поступлением в бюджет города денежных средств от реализации объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности. Также скорректирована программа приватизации на 2026 год.  В неё дополнительно включены три нежилых помещения, сумма планируемых поступлений возросла с 17,8 до 18,2 млн. рублей.

Утверждён размер базовой арендной ставки и базовой ставки для расчёта платы за размещение объекта нестационарной торговой сети. Размер базовой ставки увеличивается на 4%, с 435,34 руб. до 452,96 руб. за квадратный метр в месяц без учёта НДС. Размер ставки в Калуге существенно ниже, чем в других городах ЦФО, также он на 40 – 50% ниже рыночной стоимости аренды.

Депутаты приняли решение о постановке на учёт бесхозяйного имущества. Бесхозяйными признан ряд водопроводных и канализационных сетей, канализационно-насосная станция на улице Парижской Коммуны и проезды на улицах Владимира Козлова и Бориса Литвинчука.

Скверу в микрорайоне «Турынино» присвоено наименование «Семейный».

Подводя итоги работы Думы в 2025 году, Юрий Моисеев поблагодарил Главу Калуги Дмитрия Денисова, депутатов, руководителей подразделений администрации города, руководство полиции, прокуратуры и Контрольно-счётной палаты за плодотворный труд и конструктивное сотрудничество.

«Реализованы важные проекты: появилась новая поликлиника на Правобережье, обновлён  подвижной состав общественного транспорта, началось строительство новых школ. В следующем году депутатский корпус продолжит работу по выполнению наказов избирателей, в тесном взаимодействии с администрацией города будем стремиться сделать нашу любимую Калугу ещё более благоустроенной, красивой, удобной и безопасной», – отметил председатель Думы.  

