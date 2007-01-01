Афиша Обнинск
-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области досрочно выплатят детские пособия за декабрь
Новость дня Общество

В Калужской области досрочно выплатят детские пособия за декабрь

Дмитрий Ивьев
24.12, 11:38
0 461
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В декабре калужские семьи получат ежемесячные детские пособия дважды. Первый раз они получили их в начале месяца по обычному графику за ноябрь.

Второй раз в декабре региональное Отделение СФР произведет зачисление пособий в связи с тем, что привычные даты выплат в первый месяц года приходятся на новогодние выходные.

25 декабря (досрочно за 3, 5 и 8 января) будут перечислены:

  • единое пособие на детей до 17 лет и по беременности;
  • пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет;
  • пособие на первого ребёнка до 3 лет;
  • пособие на ребёнка военнослужащего по призыву;
  • ежемесячная выплата из материнского капитала.

- Напомним, что средства на счета перечисляются в течение всего дня, поэтому сумма может быть зачислена и в вечернее время, - пояснили в Социальном фонде. - Семьям, которые получают пособия через почтовые отделения, выплаты будут производиться в соответствии с действующим в населённых пунктах графиком работы АО «Почта России».

Следующие выплаты вышеперечисленных детских пособий за январь 2026 года поступят калужанам в феврале.

Пенсии за январь 2026 года на банковские карты жителей области поступят в январе, в обычные сроки. Через почтовые отделения пенсии будут выплачиваться также, в соответствии с обычным графиком, начиная с 3 января.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkIvdmhWbzlEeGVsV2REZGlnNlIrSnc9PSIsInZhbHVlIjoid0VNUVd4Qmh6bEJCR3hKNDJROUlmdnFRVlp5NFZiZlV4V2YxZ2tJRG9QMVRkRWUwNEVNWGVhZVBNUmdYaHh4RnBRQ0hRR0tXbUhVTFRqVzlIYlplY0ZnSTEvclJPMGt6cTV6aTNnbStTcHdjaUpuRS9iQnMxMjU4cDBsUkdKOUpSQzkzMm81Y0xkbGw4ZmVYOWFrU0pvRERWcHFwZ3BJVkJiZ3JTaFJveG9DbnZkRVUvMmdna1FuMDJjTDgxb1Y4M2w4UXFmUXE1UVR5c0VNUUNQTzZIcHRGRkdGczFLZVhhOGErK2YrWUJ6Wjc5Q25BeURhL2MvZGIzbCtLeURVMDVLdTVhVi9OT0NrMzQ4cVZHeXdTMy82a3JLcVllT0ZRWUwzRkdwbCtzOWNQcGlpK09QT1oxM1VTdFc3REp2L2JYdmZNODFzN2NQQy9kTUZSRStJUmVoZFhEMVZvditjTVNudk5RRExhdkIwRVdEK0dyZW5pamhzVVNsalNsM3ZtMTZ1VUFma1lTV3d5bFlvR2RQdDhlRzNZMDNwWlhaejRHQW0vK2c1dXpaQTFCUDQ2cTZxU0FBZGZ3MTJpZmk0aiIsIm1hYyI6IjJmOGFjYmExZTRhYjI3YzZmNmQxOWQxNTE5MmVkNGRmOTY0NDRiNDM0MTI4YjdmN2I2NWRhNDkxMDZlYTI2ODkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im9kN012ajdZeGQyczdLTGJjblUwNWc9PSIsInZhbHVlIjoiWldrR1I3NFVEVDc2V3Y1WGVxbGpIb0puMVJwQjMwQ2M0T0JqZ0piNUVobkUxZ2RTY2RzZFVWdFlwcXMvK1FaK1dVMlJ4N2VrdXJNd0svUXV5VlFhRTRwK2ZLUnBBSDBQVnlIaVlqL2pBWW81TEZ2NnB1L3Z3K0tPUm9hdjBSeDRrVDA1akR2dHVRTnk1MnhCNlYvUmE0K2ZKWTJKQWM2cHhuV3ZQY1BsRHBrWVZ5ZzBNcGNEUzljTUdvVzR5a3d3V1dSdjF4NGF1VW55TEhrSXVBbzRFZGxtSnlXUGdxcTU0N3RvQzNvb293aDVIWFFLaXZSdk96UHlEMk9rTDd5MUViSWRwb25nR3lkTGZiWWdiYVJBUTEwVVZ5eHhudnBCdENvSlBTZUtCellQRUE4YldqOWtMbHh6d2g5VGJyK08vbE1OM1RqODVLNldNOXZGMDlNcmlQbno5OG1salhudGRla25rM1pEeDFNT2RKeXBoRW16eCt2LzdMRDRaVEJmQUpPTmRQaytMYjVvbWdNaTUyL3I4QzNUVU9ZOFhPOUZ3eEhXSTdkOWd5cFRNT1YwR0oyQjE0cGxoaS8wM29Cc3FNTXBYWkJtd0J2TG9JWnNreEQyN08zTFRPWVNCNnJZWmJXQzhlYjZSRW42MWVkTkF1UEpUTmszQlN6Zmd1eCs5MFM1dVF3dDBja3orUVlVdGt1a0RHcXFqMzB6L2FLL3VoSGh3S1Azdy8wREd5ZFRIdy96alVzSVFjUUFFbitxTUgrQkpPTmQzbEVGMzFFa3NBYnVPemNHNE5SejdUVnc3KzNOVVlPWEQrWk5WTFp5bHF0WDR3RTFJSnMrdFdjTSIsIm1hYyI6Ijg4YWQwOGU4ZDRhNjhjOWIzNTg0ZjQ0OWU1Y2U0ZGI4NTM5YmE3MjY5OGIyMzFkYjQ1YTgzYmQxZDlkODMwODgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+