В Калужской области досрочно выплатят детские пособия за декабрь
В декабре калужские семьи получат ежемесячные детские пособия дважды. Первый раз они получили их в начале месяца по обычному графику за ноябрь.
Второй раз в декабре региональное Отделение СФР произведет зачисление пособий в связи с тем, что привычные даты выплат в первый месяц года приходятся на новогодние выходные.
25 декабря (досрочно за 3, 5 и 8 января) будут перечислены:
- единое пособие на детей до 17 лет и по беременности;
- пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет;
- пособие на первого ребёнка до 3 лет;
- пособие на ребёнка военнослужащего по призыву;
- ежемесячная выплата из материнского капитала.
- Напомним, что средства на счета перечисляются в течение всего дня, поэтому сумма может быть зачислена и в вечернее время, - пояснили в Социальном фонде. - Семьям, которые получают пособия через почтовые отделения, выплаты будут производиться в соответствии с действующим в населённых пунктах графиком работы АО «Почта России».
Следующие выплаты вышеперечисленных детских пособий за январь 2026 года поступят калужанам в феврале.
Пенсии за январь 2026 года на банковские карты жителей области поступят в январе, в обычные сроки. Через почтовые отделения пенсии будут выплачиваться также, в соответствии с обычным графиком, начиная с 3 января.