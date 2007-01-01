В Калужской области досрочно выплатят детские пособия за декабрь

В декабре калужские семьи получат ежемесячные детские пособия дважды. Первый раз они получили их в начале месяца по обычному графику за ноябрь.

Второй раз в декабре региональное Отделение СФР произведет зачисление пособий в связи с тем, что привычные даты выплат в первый месяц года приходятся на новогодние выходные.

25 декабря (досрочно за 3, 5 и 8 января) будут перечислены:

единое пособие на детей до 17 лет и по беременности;

пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет;

пособие на первого ребёнка до 3 лет;

пособие на ребёнка военнослужащего по призыву;

ежемесячная выплата из материнского капитала.

- Напомним, что средства на счета перечисляются в течение всего дня, поэтому сумма может быть зачислена и в вечернее время, - пояснили в Социальном фонде. - Семьям, которые получают пособия через почтовые отделения, выплаты будут производиться в соответствии с действующим в населённых пунктах графиком работы АО «Почта России».

Следующие выплаты вышеперечисленных детских пособий за январь 2026 года поступят калужанам в феврале.

Пенсии за январь 2026 года на банковские карты жителей области поступят в январе, в обычные сроки. Через почтовые отделения пенсии будут выплачиваться также, в соответствии с обычным графиком, начиная с 3 января.