В Калуге развалилась остановка на Правом берегу
В среду, 24 декабря, фото с улицы Фомушина опубликовали в официальном сообществе Правобережья в ВК.
Остановочный павильон поврежден в районе «Кошелева». Что стало этому причиной, пока не уточняется.
- В течение дня на остановку поставим ограждение, - прокомментировали ситуацию в управлении городского хозяйства. - Ремонт выполним, но по срокам, к сожалению, пока не подскажем, нужно сначала установить причину поломки.
