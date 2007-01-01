Афиша Обнинск
Общество

В Калуге развалилась остановка на Правом берегу

Дмитрий Ивьев
24.12, 11:23
1 720
Фото: Правобережье Калуги.
В среду, 24 декабря, фото с улицы Фомушина опубликовали в официальном сообществе Правобережья в ВК.

Остановочный павильон поврежден в районе «Кошелева». Что стало этому причиной, пока не уточняется.

- В течение дня на остановку поставим ограждение, - прокомментировали ситуацию в управлении городского хозяйства. - Ремонт выполним, но по срокам, к сожалению, пока не подскажем, нужно сначала установить причину поломки.

