Полиция Калуги прошлась по дворам и разогнала компании с алкоголем

В Калуге полицейские провели очередной обход дворов, скверов, детских и спортивных площадок — тех мест, на которые жители чаще всего жалуются, рассказали 24 декабря в УМВД.

Во время обхода стражи порядка выявили несколько нарушений. Пятерых горожан оштрафовали за распитие алкоголя в общественных местах. Ещё один человек попался на том, что до этого проигнорировал уже вынесенный штраф.

Всего за время мероприятия полицейские проверили около 20 человек. Кроме того, они поговорили с прохожими о том, как не попасться на уловки мошенников: напомнили, на какие звонки и сообщения не стоит реагировать и как распознать типичные схемы обмана.

Как сообщили в полиции, такие профилактические обходы в Калуге будут продолжаться.