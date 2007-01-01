Афиша Обнинск
От пересдачи ЕГЭ до контроля мигрантов: «Новые люди» рассказали, что полезного сделали для калужан
Общество

От пересдачи ЕГЭ до контроля мигрантов: «Новые люди» рассказали, что полезного сделали для калужан

24.12, 10:29
0 119
Партия «Новые люди» провела форум «Взгляд в будущее». Более тысячи участников со всей страны, в том числе из Калужской области, — сторонники партии, волонтёры и предприниматели — подвели итоги работы за год. Это образовательные проекты для школьников и студентов, программы активного долголетия, инициативы по налоговой и миграционной политике – то, что напрямую влияет на жизнь калужан.

Открывая форум, лидер партии Алексей Нечаев сказал, что главная эмоция, с которой сегодня живут люди, — тревога. По его словам, жители России не понимают, что завтра запретят, за что будут штрафовать, а что заблокируют. Он подчеркнул, этот подход необходимо менять — переходить к снятию лишних ограничений и созданию условий для развития.

Одной из главных задач лидер партии назвал рост реальных доходов людей. Для этого партия развивает бесплатные образовательные проекты. В рамках программы «Нейростарт» в этом году более 100 тысяч человек по всей стране научились работать с нейросетями — использовать их в профессии и в повседневной жизни.

Ещё один проект партии «Я в деле» реализуют в вузах, колледжах и школах. За год через программу прошли более 70 тысяч студентов, которые обучились, как открыть своё дело с нуля.

Одним из главных итогов работы партии Алексей Нечаев назвал право на пересдачу ЕГЭ. Инициативу партии поддержали в прошлом году, а уже этим летом 135 тысяч школьников смогли пересдать экзамен. Кроме того, партия добилась выделения 6 млрд рублей из бюджета на образовательные программы и обновление университетов.

Говоря о регионах, Алексей Нечаев напомнил, что партия выступает за то, чтобы больше налогов оставалось в регионах. Пока эта инициатива не реализована, «Новые люди» развивают проекты самостоятельно.

Так, в этом году программа «Жить по-новому» заработала уже в 30 регионах. Это танцевальные вечера, мастер-классы, лекции и встречи для пожилых людей, чтобы активная жизнь не заканчивалась с выходом на пенсию. Для школьников партия проводит «Робоуроки», а также развивает проект «Инженеры будущего», где детям и подросткам показывают, как работают современные технологии.

Также Алексей Нечаев рассказал о достижениях партии в миграционной политике. Система на основе проекта «Новых людей» «Мигрант ID» начнёт работать уже со следующего года. Она предполагает цифровой профиль мигранта — с подтверждённой личностью, местом работы, сроками пребывания и обязательствами. Это позволит сократить нелегальную занятость и перейти к «умной миграции».

