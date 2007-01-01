В Калужской области подрядчика признали виновным в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека

В среду, 24 декабря, прокуратура Калужской области сообщила о вынесении обвинительного приговора в отношении лица, в результате неосторожных действий которого при выполнении строительных работ погиб несовершеннолетний.

По данным прокуратуры, подрядчик виновен в нарушении правил безопасности, которые повлекли смерть подростка.

— Весной 2024 года мужчина производил ремонтные работы в магазине в городе Малоярославце. Он позвал себе в помощь двух знакомых 15-летних подростков, допустил их к эксплуатации грузового подъемника для доставки песка на второй этаж здания. Один из подростков нарушил правила использования подъемника: во время его движения пытался пролезть в кабину через металлическую шахту, в результате чего был зажат между шахтой и кабиной лифта. От полученных повреждений подросток скончался, - пояснили в ведомстве.

Подрядчик частично признал вину, возместил семье расходы на похороны и выплатил компенсацию. Родители погибшего просили суд закрыть дело в связи с примирением.

Суд первой инстанции постановил прекратить производство по уголовному делу. По апелляционному представлению государственного обвинителя постановление суда о прекращении дела было отменено Калужским областным судом.

Суд назначил наказание в виде одного года и шести месяцев принудительных работ.