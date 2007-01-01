Новогодний вкус от Думиничского мясокомбината: что взять к праздничному столу
В преддверии Нового года особенно важно заранее продумать закуски для праздничного стола. Тем, кто ищет вкусную и натуральную мясную продукцию, стоит заглянуть в фирменный магазин Думиничского мясокомбината на улице Телевизионной, 11.
Кроме того, продукцию можно найти в отдельных магазинах сети «Спутник», на городских ярмарках по пятницам, а в скором времени — и в федеральных торговых сетях.
«Московская» – хит, который не стареет
Один из самых известных продуктов комбината – варено-копченая колбаса «Московская». Покупатели называют ее «та самая» — та, что напоминает вкус из детства, когда колбаса казалась по-настоящему мясной, без лишних добавок. Именно эта колбаса уверенно лидирует по продажам и в фирменном магазине, и за его пределами.
Но новогодний стол не только про проверенную классику. В этом году в числе хитов — сырокопченые колбасы «Холмогорская», «Престижная», «Салями Милано». Последняя особенно напоминает итальянскую салями — вкус насыщенный, пряный, хорошо подходит для нарезки. Эти колбасы уже успели полюбиться тем, кто хочет удивить гостей изысканной закуской без лишних хлопот.
Попробуй — и забери!
Первый раз в фирменном магазине? Не беда. Продавцы с радостью предложат дегустацию — отрежут кусочек любой колбасы, чтобы вы могли оценить вкус на месте.
А если решение принято и вы уже выбрали что берете, не спешите резать дома. В магазине бесплатно нарезают покупку на тонкие ровные ломтики с помощью профессионального слайсера. Такая нарезка не только красиво смотрится на блюде, но и хорошо раскрывает вкус.
Полуфабрикаты для праздника без стресса
Для тех, кто не любит колбасу или хочет разнообразить меню, Думиничский мясокомбинат предлагает мясные деликатесы — от филе грудки до карпаччо и варено-копченых изделий с травами. В планах — расширение линейки в сторону здорового питания: натуральное копчение на буковой щепе, без масла, без искусственных добавок.
А еще — готовые полуфабрикаты, которые спасут в самый насыщенный предновогодний день. Фаршированный перец с индейкой, голубцы, котлеты по-домашнему или знаменитый кордон блю — все это уже готово к запеканию, а подается как ресторанный шедевр.
Популярна также безнитритная линейка: сосиски с молоком, буженина «де-люкс», ветчина по-ленинградски — выбор для тех, кто внимательно смотрит состав.
Качество, проверенное временем
История Думиничского мясокомбината началась в 1960 году. Сегодня предприятие — один из лидеров мясной отрасли Калужской области. Мощности предприятия позволяют выпускать до пяти тонн колбасной продукции и до шести тонн полуфабрикатов в день. Производственные цеха оснащены современным оборудованием, включая полуавтоматические линии и системы фасовки.
Производство расположено в экологически чистом районе, а рецептуры соответствуют советским ГОСТам: только натуральное мясо, природные специи и копчение на настоящей буковой щепе.
Именно такой подход делает продукцию комбината не просто едой, а частью традиции — особенно в праздники. Под занавес года растут не только продажи, но и амбиции: за последний год производство увеличилось на 30-40%, а качество остается неизменным.
Так что, если вы еще не определились, чем удивить гостей за новогодним столом, зайдите в фирменный магазин. Там вас ждет не просто колбаса, а вкус, который помнят и ценят.
Фирменный магазин: ул. Телевизионная, 11.
