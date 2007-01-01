Каждого второго калужанина приглашали вернуться на предыдущее место работы

Почти каждого второго жителя Калуги хотя бы раз приглашали вернуться на прежнее место работы. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого сервисом SuperJob. За последний год каждая третья компания пробовала вернуть уволившихся сотрудников, но не всегда такие попытки завершались успехом.

Согласно опросу, 49% калужан получали от бывшего работодателя предложение вернуться. Женщин зовут обратно чаще, чем мужчин, однако они же и чаще отказываются. Сотрудников с большим профессиональным стажем приглашают повторно работать чаще, чем молодёжь до 34 лет. Особенно активно такие предложения поступают тем, чья зарплата превышает 150 тысяч рублей в месяц, но именно эта группа возвращается на прежнее место реже всего.

Основными причинами увольнения чаще всего называют низкую зарплату, конфликты с руководством и отсутствие перспектив для карьерного роста. При этом решение вернуться принимают не только ради денег: многие ценят стабильность компании или хорошие отношения в коллективе. Наиболее весомым аргументом для возвращения становится достойное вознаграждение. Важную роль также играют надёжность работодателя и атмосфера в команде.

Те, кто отказался от повторного трудоустройства, чаще всего ссылались на слишком низкий уровень оплаты труда и неприемлемые условия работы. На данный момент к возвращению на прежнее место готовы 23% горожан. Наиболее открыты к таким предложениям сотрудники в возрасте от 35 до 45 лет - среди них таких 30%. Главным условием для возврата большинство считает повышение зарплаты (54%), далее следуют улучшение условий труда (13%) и смена руководства (8%).