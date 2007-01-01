Власти предупредили жителей Кирова об опасной собаке

Утром в среду, 24 декабря, обращение в соцсетях опубликовала администрация Кировского района Калужской области.

Там пояснили, что в районе улиц Октябрьской, 3-го Интернационала, Мичурина и Тургенева бегает черная собака, которая представляет угрозу.

- Неоднократно кировчане жаловались на то, что собака ведёт себя неадекватно: бросается на прохожих, кусается, - заявили в администрации. - Её присутствие в этом микрорайоне создаёт атмосферу страха и делает невозможным безопасные прогулки людей, проживающих на этой территории. В этот микрорайон неоднократно выезжала бригада по отлову животных, однако собаку не нашли.

Власти просят местных жителей сообщить, где находится животное, чтобы его отловить.