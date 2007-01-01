Афиша Обнинск
-17...-16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Власти предупредили жителей Кирова об опасной собаке
Общество

Власти предупредили жителей Кирова об опасной собаке

Дмитрий Ивьев
24.12, 09:17
0 545
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Утром в среду, 24 декабря, обращение в соцсетях опубликовала администрация Кировского района Калужской области.

Там пояснили, что в районе улиц Октябрьской, 3-го Интернационала, Мичурина и Тургенева бегает черная собака, которая представляет угрозу.

- Неоднократно кировчане жаловались на то, что собака ведёт себя неадекватно: бросается на прохожих, кусается, - заявили в администрации. - Её присутствие в этом микрорайоне создаёт атмосферу страха и делает невозможным безопасные прогулки людей, проживающих на этой территории. В этот микрорайон неоднократно выезжала бригада по отлову животных, однако собаку не нашли.

Власти просят местных жителей сообщить, где находится животное, чтобы его отловить.

Новости по тегу
животные
Лента настроения
4 оценили
25%
0%
0%
25%
25%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjNVcDc3UkliOTNzdnhyN0NTSWwrTmc9PSIsInZhbHVlIjoiSnVYODBRWTA1OFNpemdPZ1h6dkhjUzZONmtva3ZpZnVjVkthUktGK0xBd2Yyd05WWElPdUhlZnZFc01BWEl3bUs3L2VIdDRRTlpQWDk5VjM0aEJwT3pJN2VybXg0ZDZMclA2eCswVlNKaC9TSEdTZUo4eVB0enhKQk5obExqM245Y2h2dHh2ZDQzQmJZRXdNMXVMeXRXY0tHaHFOcEJUdVJNWlY1dG1lWHd5c0lOYlgxeUswamFSNzdONzA0NVVFbXdOVUhtNGlZdWxvcSs0YnEwQTVXd3NYQ2tyaXdzekdmOE5wTTJSNEdpZHM2ZHVqRnVRTk9ETHp2dXBvMzJrUG14RUFieENNdGN3ZHVzRnpzTmpaZnE1UTJFOUM2OTRNOG8wd1JUdU5qbGQ0OXpZdWtNZmJINkpzWVNoY3VXMGdnZDE2c3ZTbExaLzhFQlZWVjZhZHlJUnVwV3VmZzBCTk41ajhkN3ByRUdseHk0M09kOExIdmRvMFR3S3h4emsrTGVxQXRuYytLZzZDbXd1UmUzalVPZmgxd2w3V0pLTVlKYXYyV2c3ek1ERVZHS3RnUWF1alpmUmprNUEvdFN1TyIsIm1hYyI6Ijg2MDQ4NTZhM2EwMTQzMTU3NzI5YTY2Y2Q5ODViNTI2NTVmN2IwODJlMjhjNDY4MGY0YTkzZGQ3NjAzNDBhYTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjhFa0RoWlFKbDhQeU85K0J1Y2ZhbUE9PSIsInZhbHVlIjoidTN5UEVrbzZ0TWxmaHh0ZVpIT3lHbmpsWmZlMklsZWdRdUM4RlVjZ2s3R1F4MmkrL1NGejdiZXYyanN0S0d2QUhCOG9lOW9QR1pBaVNUdjJkTHJRdHdoUTYvd1NUL2d0aUl0Y00vc0RJWUhjNDVqUENla2FrOVpLNWtjbzdpejl5LzlGaytSZlUwTFVCUDlFWTRIMW5oOWdBYitLVXNwYkk2ZGNDUHpBZDdtR05RMTlxRThHd1ZYWmN6a1Q2eDBKTEMxbG9OUVY5VmFHNjRZNHdhM3BYTEFtNHNNMllvN29tVHpraW83c3I1UWpnWE0zSEpKT0xROWpzekVJVDYzYWFhNkJ3dWRjTVYvQWFlUE1JMUE3S1VmZ1hiTnJSYWgzRitlZS9GMmxDM0lrOFpCc2RZd080ZzBBUVFFR05IaTlEN1B5ZnByeFRvWjdxSVZJaEJkdWc0NFY0OUg4NWx3STViTytzUE5jelN0b0I0SDg1RFN4Zm43ZW5kQmFpU0E5Zk5hOVdZUU1QZW1YTDBFbE1hS0FlbFRLVnVBZkJEbEhaVmVCNmpTMEkzUnM0YXBUeGhzVlc5c1M1SUV6L0ZMdGx3a29waE41Y2dTSy9Ha2pYVlNWd2lVVHExWENEQmlNMDFBOTd3aGlObGt2Vkk4cXpjYnUyOHA2eVFjVVZoWjlWV0g3RnZnMUFwU3NjLzhaYmdBU2Q0eVQ0TWRZQlRBY0dLRWJqZGtEWmUvYzVUbStKdWF6VjNOdnArb01BSS9URVoyRjRVUGxZMktVQTFCL2tWYzNMQlVRVGkxaDA5TXZ3bVpSOE45Q3RxY0h5dUxxNVEyYTVUUnY2Zlh3NWEzUSIsIm1hYyI6ImU1Mzk2ZDhiZTMzYWE1ODhiOGZhNmUzMGMxMTRmNjNlYmNmYTg0YTY1ZjU2NGY0OTU3NTA2MDIwMzdjNjA4YzMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+