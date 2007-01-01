Афиша Обнинск
-17...-16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Минцифры объяснили причину сбоев в работе почты в Калуге
Общество

Минцифры объяснили причину сбоев в работе почты в Калуге

Евгения Родионова
24.12, 10:16
2 322
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 23 декабря, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему с квитанциями по ЖКХ в почтовом отделении-18 в микрорайоне «Черёмушки».

По её словам, работники почтового отделения уже третий месяц не разносят квитанции по оплате ЖКХ по квартирам.

— Два месяца жильцы со всего района сами забирали квитанции из отделения, что привело к задержке оплаты. Большинство жителей пенсионеры, не имеющие интернета и пользующиеся кнопочными телефонами. Оплата по квитанциям единственный способ платить вовремя и не иметь долгов, - рассказала о проблеме местная жительница.

Министерство цифрового развития прокомментировало ситуацию:

— Такая ситуация сложилась из-за проблем с кадрами. Как сообщили сотрудники Почты, оставшиеся в отделении квитанции будут разнесены по адресам в течение двух дней.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
6 оценили
0%
0%
50%
17%
33%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii9wT24zemt5bTBqOHRHUnk1ZUtHcUE9PSIsInZhbHVlIjoiTTMyZCtHS1JwQmVnb2NWYkkvbGZZd2wyWlFzaG1sZkV1aHhrVGYrczNvTFJWWXdQd09EUXJTczNrakJhTXNlM0M1cHd4M0YvZWVma29lTzlyQzNVYVlhMkVueTVoaVpJWWVNdkhxeVR0MkJBRHNhK2IvcXlGNkNMaWhQVUpTSTdqTDZXL2s5TkZyY0FkTVBTVzBrVzdBc2k0UlZ2VXI4cSs2UjVZdjZwRTk0dTQ3OXZWdHkzVHgxak9jeHlVY05qdjczYkVMQ1J1M0FwL3lVR2pKd0ZqOStEdlQ2TzcwR213ZENFUXFMWXV2YzEzbHRIRVBieFlCUEJCdEoxRWI0K2dTM09PVUVjdDk0SFBkMGdVUTJUUjlYL0xTZWVyaDlOZEF3OExIa1hQVUVWeWNnZjBlekphVG1OTWlmSFY4QlpvVGcxcWFOTkUrOHpQc2p0TlkwM1NvenFwZGx0VnV3b1pDZlB1STlnVVhXaVZNTm1HZjFhT0x6NEtibS93TGltSS9qcitUSkZ2WW40TzZQcjFBOHdVRERaWklLbGxTVlR3c2pGSFlrNzV4VDBLekFjcmdCVGJBWnV6ZW9RZ1ptQyIsIm1hYyI6Ijc0MzY3OTg1N2ZiMmNhZjkwZmQ4ZDRhNzUwYTBkYTBlMTdlMjc5N2VhMGRlMTI4NWZhYjliNmRlMjE4YzIxYmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlZUR2tnVDdQYUlyckJHdzU2VWRRaXc9PSIsInZhbHVlIjoiUGxPS3V6dEV2eXhYSmt1UVdhVHQ0cXNvOUZ3Zk1SdHQ3MkF6bkQzZUphMndhRzdsVWFXekF3UExGWWpzak9xUW1SUzNGSEtSZ1pVV0FvNGhRblZ5SjNaNVJvUHQ1Y1RuSmd5N0RCaE5lbVhPdHBpVXp1akUycjVuYVlIeGNxczBSSVhLUmlTajQrYStnTjd5SkNXVmlLUnFoZ2FyMXgyYmh6bmxqSjNVMWdlUXhicGsxVEdUcjhoOVpyczVZZmFDYUVDcVU5amZ2ekZXR3dmS3Q0SSt5S0hjYklxRnRtdGswWVVIK28ycVZ3c05SRXppMVVGdEEzejRZUU85VHFhRG0wUjRIcWYzMzVDNUVDaEpKZXprUjR4VXJWdE91b2hIZStsOTJnc044Y0xpdTNUSjVWMVNVRU9aaHZqeStmMFo4TExadTlldVNMNFlPclB2WGlBTWFEYUtWSWlXZ2MrbE5GRDFJMnVLQlBQQmhRMG9jczhJYUs1SS8xb3NsVm9NM2p0NmtkSm53M0FSWEY0ZEdneTdYc0dvd0U0L3o1Q0dXVWV5WmM4VGd6THN5aDNiSkR6d0NUNWVPeTJVRmVLbVUvT1NZQXhhV2RXU0lmVXQxWU1LQjNMQk9lZy8rUWdNcDhuait4Y0lqZHR2c1V4YS9rQWNkaDlsNmdUc1dlenJBbjFYK2xmb2ZJbUJYUmcza3JTTTFuYmFiUk1kcDRnaGYwUldqQlhNN0pnUVlxRno5ZWpLZm1oZlUyRnVJREtJRGhpZFl3ZlZWMmtKWFJHbDZ4aTFjaVU1V0NkeE8yanVJeGpieVhRYUphSTBCZnM5M3hiRUFBNmJQN1I3ak14VCIsIm1hYyI6IjdhNTQwYjY5NjBmZDNhZjZkY2M1OWFjNDZhODc5YWNmMDk0Mzk5YWQ1OTBkNDUzNDM0ODc0MWZkZTFiOTgwNzciLCJ0YWciOiIifQ==
18+