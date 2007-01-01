Минцифры объяснили причину сбоев в работе почты в Калуге

Во вторник, 23 декабря, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему с квитанциями по ЖКХ в почтовом отделении-18 в микрорайоне «Черёмушки».

По её словам, работники почтового отделения уже третий месяц не разносят квитанции по оплате ЖКХ по квартирам.

— Два месяца жильцы со всего района сами забирали квитанции из отделения, что привело к задержке оплаты. Большинство жителей пенсионеры, не имеющие интернета и пользующиеся кнопочными телефонами. Оплата по квитанциям единственный способ платить вовремя и не иметь долгов, - рассказала о проблеме местная жительница.

Министерство цифрового развития прокомментировало ситуацию:

— Такая ситуация сложилась из-за проблем с кадрами. Как сообщили сотрудники Почты, оставшиеся в отделении квитанции будут разнесены по адресам в течение двух дней.