Общество

В Калуге открыт памятник космонавту Константину Феоктистову

Дмитрий Ивьев
23.12, 15:41
Скульптурная композиция, посвящённая космонавту и выдающемуся инженеру, Герою Советского Союза Константину Петровичу Феоктистову разместилась на территории музея космонавтики. Инициатором и попечителем проекта выступил дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт Алексей Станиславович Елисеев, авторами монумента стали Народный художник России, скульптор Андрей Балашов и вице-президент Союза архитекторов России Алексей Комов. Композиция представляет конструктора, стоящего у рабочего стола, рядом с которым находится макет тяжёлого межпланетного корабля для полёта к Марсу – проекта, над которым группа под руководством Феоктистова работала в 1960-е годы.

Выпускник МВТУ имени Н. Э. Баумана, Константин Петрович Феоктистов работал в ОКБ-1 под руководством Сергея Королёва, участвовал в разработке первого искусственного спутника Земли, руководил проектированием кораблей «Восток» и «Восход», а также орбитальных станций «Салют» и «Мир». В 1964 году он впервые в мире совершил космический полёт без использования скафандра.

«Все советские и российские космонавты – выдающееся личности, их биографии заслуживают внимательного изучения. Константин Петрович Феоктистов занимает особое место в этой плеяде героев, он первый гражданский человек, полетевший в космос, все его предшественники были военными. Выдающийся инженер и учёный, он подростком пережил ужасы Великой Отечественной войны. Уверен, памятник станет достойным дополнением нашего уникального музейного комплекса. Благодарю авторов скульптуры, руководство музея космонавтики и всех кто участвовал в его создании и установке», –  отметил в своём выступлении председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев.

