Общество

В Калуге решают, ставить ли ещё один памятник с танком

Дмитрий Ивьев
23.12, 15:15
3 461
Городская Дума опубликовала проект решения, которым предлагается установить памятник Защитникам Отечества в виде постамента с размещенным на нем советским танком Т-80БВ на территории сквера Воронина.

О таких планах глава Калуги Дмитрий Денисов говорил ещё в феврале, однако до конкретных документов дошло дело только сейчас.

Калужские депутаты на заседании будут решать, поддерживать ли установку танка.

Ранее в 1982-1983 годах в этом сквере стоял самолёт ИЛ-18. В нём планировали разместить детский кинотеатр «Полёт». Но идее не суждено было сбыться. Против устройства кинотеатра в салоне самолета выступили пожарные, кинотеатр так и не открыли, а самолёт сдали на металлолом.

