В Калужской области стало меньше бродячих собак
Новость дня Общество

В Калужской области стало меньше бродячих собак

Дмитрий Ивьев
23.12, 14:34
Об этом 22 декабря на заседании областного совета по обращению с безнадзорными животными сообщил глава комитета ветеринарии Евгений Водолазов.

В этом году поймали 982 собаки - это меньше, чем в прошлом (1511), и даже не дотягивает до половины годового плана. Из них 69 вернули прежним хозяевам, 38 нашли новых - благодаря ярмаркам по пристройству животных. Большинство - 630 собак - после стерилизации, вакцинации и карантина вернули туда, где они раньше жили. Ещё 46 животных, которые не могут жить на улице, остались в приютах на постоянное содержание. Всего в регионе работает 10 приютов - девять частных и один муниципальный.

Также в 2025 году провели 46 акций по льготной стерилизации - за это время кастрировали и стерилизовали 620 домашних кошек и 50 собак.

Особое внимание власти уделяют агрессивным собакам. По данным местных властей, жалоб на нападения стало значительно меньше: за первые девять месяцев 2025 года их поступило 64, тогда как в 2024 - 91, а в 2023 - 123.

Чтобы лучше регулировать ситуацию, в областной закон об обращении с животными внесут поправки. Местные власти смогут сами определять, какое поведение считать агрессивным, и решать, каких бездомных собак оставлять в приютах навсегда. Соответствующий приказ планируют принять до конца года.

При этом Евгений Водолазов подчеркнул: в Калужской области не будут разрешать усыпление бездомных животных - такой практики в регионе нет и не планируется.

