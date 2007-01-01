Юрий Моисеев поздравил калужан

Уважаемые калужане!

От имени депутатов Думы городского округа города Калуги поздравляю вас с наступающим 2026 годом и светлым праздником Рождества Христова!

Новый год – это самый любимый, добрый и долгожданный праздник. Он дарит веру в перемены к лучшему и надежду на исполнение самых заветных желаний. Уходящий год был наполнен значимыми событиями и трудовыми достижениями. Благодаря вашему плодотворному труду и любви к родному городу мы смогли реализовать важные проекты, сделать Калугу ещё комфортнее и красивее.

Низкий поклон всем тем, кто сейчас отстаивает национальные интересы нашей страны, укрепляет её безопасность, исполняет свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции. Отдельная благодарность семьям наших защитников, которые мужественно переносят все трудности.

От всей души желаю вам, дорогие калужане, крепкого здоровья, благополучия и прекрасного новогоднего настроения! Пусть наступающий 2026 год принесёт в каждый дом счастье, мир и процветание, будет годом созидательной и плодотворной работы, временем новых достижений и побед!

Председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев.