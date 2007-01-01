Афиша Обнинск
-8...-7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Юрий Моисеев поздравил калужан
Общество

Юрий Моисеев поздравил калужан

Дмитрий Ивьев
30.12, 08:55
0 182
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Уважаемые калужане!

От имени депутатов Думы городского округа города Калуги поздравляю вас с наступающим 2026 годом и светлым праздником Рождества Христова! 

Новый год – это самый любимый, добрый и долгожданный праздник. Он дарит веру в перемены к лучшему и надежду на исполнение самых заветных желаний. Уходящий год был наполнен значимыми событиями и трудовыми достижениями. Благодаря вашему плодотворному труду и любви к родному городу мы смогли реализовать важные проекты, сделать Калугу ещё комфортнее и красивее.

Низкий поклон всем тем, кто сейчас отстаивает национальные интересы нашей страны, укрепляет её безопасность, исполняет свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции. Отдельная благодарность семьям наших защитников, которые мужественно переносят все трудности.

От всей души желаю вам, дорогие калужане, крепкого здоровья, благополучия и прекрасного новогоднего настроения! Пусть наступающий 2026 год принесёт в каждый дом счастье, мир и процветание, будет годом созидательной и плодотворной работы, временем новых достижений и побед!

Председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Новости по тегу
городская дума
Партнёрские новости
eyJpdiI6Ii9EbU9tOUl6NjBFSjJHQ2lSWHNGVkE9PSIsInZhbHVlIjoiOHE5aEtSMWt5cTQ5ZTBIazlGMUd2WG81NEh5cy8yYi9mSTRwdUFxTENYUlpQdFlabXdPSitGdyt2TjlMYWpDR0JPZmx5Z1N5ZW9zMnlqUTBud0tPOTFlbCtIcnVvYTRmamJ5UjFUZjhGQWp0SXU0MHRzU2hvd1ZNRmVTMHVJWFNjeXlydk1IN1BvT1NVTjlDUWpCdEVVdGd4eXFkTE5YVTdvaUNpTmNlb0I0Z2h4UGxpdlU1eFZCczVBTWM5THFZZkJMZHlhWXRVSDg4YWxBZHFUS3BxeHpFTytMd3lPcFB2V3p5ZDI1a042MlFMV0ttL2pDRUJzYTFXcTg2UkJHZnBxbHRpbWN1MnNqNmU1dy9kc0o3dG1jQTdVdVdYK3hsaEk4VGVEcmxYeFJzOXhtMTd1VEN3SGdXL0FLZUNuWXNNZ0NXTzB5VWR1T3pBQmFaZkowVVZYSkxHNkcxOUdSM2cyV0ovemdJZ2pIbTNsbnQ0TUtpdTNqelFXeTBhU3JkVTNSVUcxdmF4UkNwL0d0dWJiM0dBRXYwVnNlazMxZlBNSWJVakZFUHgvZTBubFRaL2hzcmdUWjN4cS9OL085RyIsIm1hYyI6IjQ1MWE1NTcxODJiN2ZjYzQ1Y2RlMTk1ODVjNWQ5N2M2N2FlNDUyNjcwYjdlYTM2YmI2YTFkM2EwNThiNmVjMzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InYxOU1KWjBzR1BwdXI0SnptZHhVM0E9PSIsInZhbHVlIjoiL2NrUDZUOWNhRWN0dlJiQ3BodzFCWUx3MEQvZEQ5aG55TytVdEtSN1FEdlY2VWh2dTdMMmNnL21NNXF4aHA4aDlITm8zZW1jeStwSTBrbUo0MEVxL0cwcEQwS0J1ZnlyQzBpV3ZWb2VBYkViQ2srU1NqcjJEOWRqQnEyZGVwZ29tODYreW9FM2tEck9uT3ZlN1MzQnZ2cXk4d0ZwVThaNFJRaGEzL0FIcHluY29IYXc2SjlsYm9OcE1ucFRxQXpubUY3cWFWUS9YVklvbnFkTWNSNVJSUHhDc0F0Uy8yV1RhZHVpcFduR0x1ZzdZaEFVbmdsWVhCUlRrTEd3UDdMWVBkNW95VlNUd3U1MnNJZCtNYmI5N3hBTjVBQ3l2cjVXdk02Z2U2cUdnZmpuUEZNdFhwUkduS2ZwdWZ1SkJLNXBadFluZlJYS3Ayb2VKMFFxK3NkRlBjOHJsWDZJR3lMUUtqZEF6L3QzbnZ1Szd4VGVrc2VZbzFmVHdWSFg1UG5zY3d6Z0l6ZlZwcEloK2lJRUhnUmNlVjRBRWF3d0VNcUI4aUtFR01nL0xWM2xsN0VjMWNpeURpMmpuR2RXYk9WNFVBTXJhYmhuY2ZlNlR0Q280Vm9idkVwRy9Td29UWmdrdnArdzdoV3VkamFtOHpJTEZLRk5lK1NRUUE2aEVyd1dUczZHWXlZbUZHT25McUxObUtpb2JMVjFyNlVTbUFQYytKZ2tCb09MSlpkTUp0S0xlc1hXNWZjU2FlVVVzQkhiTGloMFBTbTNMalpacDlBOTVtdzVucGRIVnRZN2xDeWYwa1hNUUpvM1hkYzZzd1hCQ3k5Tlpod214QTZSNldnYyIsIm1hYyI6ImE0NzUyODQwZGY5YTk4NTBiNTM0NWNhMzBhMWZmN2RiMzFiYmIxZDNkMDU3NDk2Y2JmNWRhZTc1NDkwNjgzNTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+