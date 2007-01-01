В Калуге заасфальтируют две ямы на Московской
Во вторник, 23 декабря, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».
По её словам, на улице Московской две огромные ямы.
— Дороги оставляют желать лучшего. Очень хочется, чтобы эту проблему решили. На улице Московской напротив магазина две огромные ямы, из-за которых утром образуются пробки, - написала горожанка.
— В конце недели специалисты планируют провести асфальтирование участка, - прокомментировало Министерство строительства и ЖКХ Калужской области.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь