В Калуге заасфальтируют две ямы на Московской
Общество

В Калуге заасфальтируют две ямы на Московской

Евгения Родионова
23.12, 14:14
Во вторник, 23 декабря, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, на улице Московской две огромные ямы.

— Дороги оставляют желать лучшего. Очень хочется, чтобы эту проблему решили. На улице Московской напротив магазина две огромные ямы, из-за которых утром образуются пробки, - написала горожанка.

— В конце недели специалисты планируют провести асфальтирование участка, - прокомментировало Министерство строительства и ЖКХ Калужской области.

