Общество

Депутаты исполнят новогодние мечты юных калужан

Дмитрий Ивьев
23.12, 12:09
0 430
Читайте KP40.RU:
Депутаты Думы городского округа города Калуги присоединились к ежегодной благотворительной акции «Ёлка добра».

«Вместе с коллегами в ближайшее время исполним новогодние пожелания юных калужан. Это дети участников и ветеранов СВО, ребята из семей погибших участников спецоперации, а также дети с особенностями здоровья и находящиеся в трудной жизненной ситуации. Постараемся создать для них праздничную атмосферу накануне Нового года», – прокомментировал председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев.

