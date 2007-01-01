В Калужской области больницы и аптеки будут работать в новогодние праздники

Во время новогодних каникул медицинские учреждения Калужской области не прекратят приём пациентов, сообщила министр здравоохранения региона Анна Чернова.

Стационары и Скорая помощь будут работать как обычно — без перерывов, круглосуточно. Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках примут пациентов ежедневно с 8 утра до 8 вечера.

Для плановых посещений поликлиники откроются 3 и 8 января и в эти дни будут работать по обычному расписанию.