В Людиново выплатили 40 тысяч подростку, пострадавшему от укуса собаки
Во вторник, 23 декабря, Людиновская городская прокуратура сообщила проведении проверки по обращению местной жительницы в интересах её несовершеннолетнего сына.
По данным ведомства, подростка покусала собака.
— 15-летний подросток гулял в одном из микрорайонов города Людиново и был укушен собакой за ноги. Животное являлось безхозяйным, - уточнили в прокуратуре.
Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» компенсации морального вреда.
Требования прокуратуры были удовлетворены. В пользу ребёнка взыскали 40 тысяч рублей.
Прокуратура взяла на контроль исполнение решения суда.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь