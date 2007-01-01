В Людиново выплатили 40 тысяч подростку, пострадавшему от укуса собаки

Во вторник, 23 декабря, Людиновская городская прокуратура сообщила проведении проверки по обращению местной жительницы в интересах её несовершеннолетнего сына.

По данным ведомства, подростка покусала собака.

— 15-летний подросток гулял в одном из микрорайонов города Людиново и был укушен собакой за ноги. Животное являлось безхозяйным, - уточнили в прокуратуре.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» компенсации морального вреда.

Требования прокуратуры были удовлетворены. В пользу ребёнка взыскали 40 тысяч рублей.

Прокуратура взяла на контроль исполнение решения суда.