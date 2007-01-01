Афиша Обнинск
Калужанин заплатил полмиллиона, чтобы вернуть арестованную «Тойоту»
Общество

Калужанин заплатил полмиллиона, чтобы вернуть арестованную «Тойоту»

Дмитрий Ивьев
22.12, 16:10
0 372
Житель одной из деревень Кировского района Калужской области долго не возвращал кредитный долг — почти 520 тысяч рублей. Суд уже вынес решение, приставы начали разбираться, но мужчина всё равно не спешил платить.

Тогда судебные приставы запретили ему выезд за границу, насчитали ещё 37 тысяч рублей исполнительского сбора за просрочку, арестовали банковские счета и конфисковали его Toyota.

Когда автомобиль уже оценили и собирались выставить на продажу, должник наконец понял, что дальше тянуть нельзя. Он погасил весь долг вместе со штрафом - в общей сложности отдал 557 тысяч рублей.

После этого приставы сняли все ограничения: и на выезд, и на имущество. Машина осталась у владельца.

Новости по тегу
приставы
