В Калуге нашли новый памятник археологии

Археологи обнаружили новый объект культурного наследия в Калуге. Участок исторического культурного слоя №4. Во время обследования территории, отведенной под строительство многоквартирного жилого дома в районе улицы Дзержинского, была проведена археологическая разведка.

- Слой возрастом до одного метра скрывает тайны XVII – начала XX веков. Сейчас на этом месте находятся асфальтированная территория и малоэтажные постройки, но под ними – настоящая история! – рассказали 22 декабря в Управлении по охране культурного наследия Калужской области.

Там пояснили, что этот памятник имеет научное значение и нуждается в защите.

- Мы уже определили его границы, где объект будет находиться под государственной охраной, - говорится в официальном комментарии.