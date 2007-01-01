Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге нашли новый памятник археологии
Общество

В Калуге нашли новый памятник археологии

Дмитрий Ивьев
22.12, 14:50
1 303
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Археологи обнаружили новый объект культурного наследия в Калуге. Участок исторического культурного слоя №4. Во время обследования территории, отведенной под строительство многоквартирного жилого дома в районе улицы Дзержинского, была проведена археологическая разведка.

- Слой возрастом до одного метра скрывает тайны XVII – начала XX веков. Сейчас на этом месте находятся асфальтированная территория и малоэтажные постройки, но под ними – настоящая история! – рассказали 22 декабря в Управлении по охране культурного наследия Калужской области.

Там пояснили, что этот памятник имеет научное значение и нуждается в защите.

- Мы уже определили его границы, где объект будет находиться под государственной охраной, - говорится в официальном комментарии.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
4 оценили
50%
0%
25%
0%
0%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlYrakxqVTV4eU9wR0w3RjNGRnVISmc9PSIsInZhbHVlIjoieGhScmJCWnZIbG1EVlVaZ3JDSC93a082RDhrRFdNd1dsNlNJWmc4RGtHbzZSaDVLR2lrT3dIZWZLRGpuWExiTStpK1BUQkdxR3ZZL0s2QSt6YnFvc0g4N0pxUVlLUTdNNzlDR3R2YmEyRVR1L0J2ejloOVBFaFowVzFSTjRTbCt6M09ZblpNdTZTWmd5N0k3disrdVc3UEZkQUVxK29OWkc0R2NkTHdoYTlCRlRjVWF2Rng0c2dtT2ozdGdZYjZzakIxVGNKR1VDS1FnbzBNRzNibk5QVzd2M1NNNDZRblVJMkJ2S21GdzVlTEVTTDdRZlB0cmYvcU1rQ2JCdEVuSC80OGJFR21yaGJtU0YzYVMrWEVWRTlqWUExTE0vc1RzSmoyd2cyTUg2RGRrYmE2Q2ZySHliTlhkY1BxL0w1WVJreGd0ZzNDcTBNWk9LSFcwVHFnZVpvK1VnL2JSSDN5NjRDcDBuR2hBSkRCcTIxTERnMlJLbTkyaFFELzZTL1MxTzJXL3lNMlA0WktWaTNCaUJTNzh0enJlK1AxRkphVFg0WlpSQU13dERpM3ZTcXZPVlpYRjJ0eXF3MFpRblV2dSIsIm1hYyI6IjE3ZmY2ZGI4M2M4MjI2YWQ0MTZmMGRlMDEwNTVlZGQ3NjM2ZjVkMjc4OWU4YjU0NmFmNDY2YzVhN2UxYWU5MmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InFoRElGQVN3bmF1a3luZ2JESDNVREE9PSIsInZhbHVlIjoiYWdjajFlRjlJUWl5a1RRamQ3RDJRRnZ4anBtajN2SmdBaTV6T2hxRnFsVmtFaGdNN3RhMzVaK0hYazZMSFdGaXdTL29UcXFnTEgyRTVoR25IanB4Q3VvR3ZNSXVXQmJ0NGRscUtheisvRFZuY2o3WDlZNFlFRGVkZVdSRnhEaDF0dEdWZEdCeXEvY1UwZENoY1BrL0hkZTBGUUtGeFU2NHlSR0pIeHBJaktKTzVTYmJRV1FqZE5XQnNDZDZiUnpiNmFibyt4c0FUa0pmaXhVSjc4VnhEVjlCTUlMK3VSRk9jeGw2TCtDWXI1T3Nic0xiTlhSMWxpQ2grc1pEL2szUFNGUjdOdjNabU5nRXZEdGs1UjMrWWxXbVpKZklpOUlhY0xsUWZFckhYVVJwTXoxcWJqNGhIRTFoYUlRU01xc0I4YmtROW55YlBOS0l0NFVNamwvWXd4WFk3N2tTTEpMUDJxVjVYOVg2a01JdlBEYXkzQjhLUFRUUXhnc2NWMTgyYy9QQmRBdkEzN0xaUmFad2w1RkhkTlRWVFBnOVRPaFpSbU5qOWdiQXBSYzdmNHhtbVI3b0RFZVYvT1oyMlk1ZTV5cXJHSVZ3N0Z6eGd2L2I1WU5KOTQ0OHRlVVFBbjE5MDg2VW5IdG9DMEF3blJxRmxkUWRDNUlxSFkyUTF6NWUwMXZVaGEzSnVTR1o0M2o2TFExMDdRalFsY29RTllFYTNubkl1QWhuakxnL1NidnVmbnJKa0xCZjR0RlkxZTlBbWhEVWExV3Zldkw2UUlxL3pGRmN4SVl5NERtVVMxWDl0U0hPVlZKb1pkWC9tZmtIaGdwQzNyL0YrVGluanJLTCIsIm1hYyI6ImY1MGYxZWNkZjRiNWEyNDAzZWZkNTRkYjliYzE1ZDk0MjExNWUzMDIyYmRiZjRlNmNlOGM1M2QyMTA2NzNmZjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+