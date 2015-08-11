Афиша Обнинск
Главная Новости Общество Окно возможностей: сэкономить сотни тысяч рублей на покупке квартиры
Новость дня Общество

Окно возможностей: сэкономить сотни тысяч рублей на покупке квартиры

23.12, 12:38
0 503
В России готовятся масштабные изменения в правилах выдачи семейной ипотеки - программы, которая помогла многим семьям улучшить жилищные условия. Уже в наступающем году ее условия планируют существенно скорректировать.  На фоне грядущих изменений сформировалось уникальное «окно возможностей»: семьи, планирующие покупку жилья, могут успеть оформить ипотеку еще по старым, более мягким условиям. О том, что может измениться в программе и кто может ей воспользоваться, рассказываем в нашем материале.

Что меняется с 2026 года?

С 1 февраля 2026 года планируются изменения семейной ипотеки. Согласно обсуждаемым условиям, семья сможет оформить только один льготный ипотечный кредит. При этом второй супруг становится созаемщиком. 

К примеру, по текущим условиям семейная пара может оформить два отдельных кредита — по одному на каждого супруга. Такой подход позволяет приобрести одну квартиру для улучшения жилищных условий в настоящем, а вторую — для подрастающих детей. С февраля 2026 года такая возможность для супругов-созаёмщиков будет недоступна, а программа станет более точечной.

Кроме того, обсуждается предложение привязать льготную ставку по программе к количеству детей в семье, сделав ее более выгодной для многодетных родителей. В рамках инициативы, рассматриваются, например, такие варианты:

  • 10% или 12% при рождении первого ребенка;
  • 6% при рождении второго ребенка;
  • от 2% до 4% при рождении третьего ребенка.  

Эксперты обращают внимание и на другие возможные изменения: с 1 января 2026 года может сократится объем компенсаций, которые банки получают от государства. На процентную ставку напрямую это не повлияет, но кредитные организации неизбежно будут адаптироваться к новым экономическим реалиям. Это может выразиться в более тщательном подходе к оценке платежеспособности заемщика, корректировке требований к первоначальному взносу и к долговой нагрузке.

Где искать свои квадратные метры?

До 1 февраля 2026 года еще возможно оформление семейной ипотеки по старым условиям, а на рынке новостроек представлено много интересных предложений и предновогодних акций. Декабрь и январь – самое удачное время для решения квартирного вопроса. 

Например, в жилом квартале «Космопарк», который компания DOGMA строит на ул. Болдина, стоимость однокомнатных квартир начинается от 4,82 млн, а двухкомнатных от 6,88 млн руб.  При покупке двухкомнатной квартиры площадью 55,8 кв. м по семейной ипотеке ежемесячный платеж составит 32 959 руб.

Стоит отметить, что компания DOGMA реализует проекты в разных городах под любые сценарии жизни. Для любителей южного солнца можно рассмотреть проекты в Краснодаре или Новороссийске, для ценителей других климатических поясов — современные кварталы в Омске, а для целеустремлённых и амбициозных — жилые комплексы в Подмосковье.

Проекты DOGMA – это продуманные современные комплексы для жизни.  В домах представлены европейские планировки, кладовые, дизайнерские входные группы с колясочными на первом этаже. На территории кварталов все необходимое: от детских садов и школ в шаговой доступности до коммерческих помещений с полезными сервисами.  А в сердце каждого проекта – зеленые и уютные дворы, где дети играют в безопасности, а взрослые могут отдохнуть или заняться спортом.

Для кого актуальна программа?

Напомним, основные условия программы распространяются на семьи, приобретающие жилье на первичном рынке. Ключевое требование — наличие как минимум одного ребенка в возрасте до 7 лет включительно или ребенка-инвалида до 18 лет.

Также установлены лимиты по сумме кредита:

  • До 12 миллионов рублей — для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.
  • До 6 миллионов рублей — для всех остальных регионов, включая Краснодарский край, Омскую и Калужскую области.

Отдельное внимание стоит уделить семьям, которые уже воспользовались льготной ипотекой. Если кредит был оформлен до 23 декабря 2023 года, и вы по-прежнему соответствуете условиям программы (например, у вас есть маленький ребенок), у вас сохраняется возможность получить семейную ипотеку повторно.

Для тех, кто оформил льготный кредит после 23 декабря 2023 года, повторное обращение к программе возможно только в случае: если предыдущий ипотечный кредит полностью погашен и в семье с момента получения первой ипотеки родился еще один ребенок.

Если вы задумывались об улучшении жилищных условий и откладывали покупку недвижимости, сейчас — то самое время, чтобы забронировать жилье, зафиксировать выгодные условия и решить квартирный вопрос. 

 

Ежемесячный платеж 32 959 руб. при покупке двухкомнатной квартиры в ЖК «Космопарк» площадью 55,8 кв. м, достигается при первоначальном взносе 20,1% (или 1 380 000 руб.) от стоимости приобретаемой квартиры в случае оформления кредита на срок 30 лет (360 мес.) по ставке 6% годовых. Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Д-ФИНАНС». Информация на момент публикации. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Срок действия предложения до 30 января 2026 г.  Предложение не является публичной офертой.

Минимальный первоначальный взнос составляет от 20% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Сумма кредита от 300000 руб. до 6000000 руб. включительно. Диапазон значений полной стоимости ипотечного кредита от 20,819% до 21,026% годовых. Процентная ставка по кредиту 6%. При получении ипотечного кредита заемщик может нести дополнительные расходы по страхованию рисков, в том числе жизни, здоровья, нотариальному заверению документов, оценке имущества, передаваемого в залог. Услуги кредитования оказывает Банк-ПАО Сбербанк. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1481 от 11.08.2015 г.

ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.

Реклама. ИНН 2311343639. erid: 2VfnxwNBmqK
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

