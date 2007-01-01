Калужане жалуются на проблемы с Whatsapp*

В понедельник, 22 декабря, многие жители региона не смогли воспользоваться популярным мессенджером.

Не грузится как мобильное приложение, так и сайт.

По данным ресурса СбойРф, Калужская область входит в двадцатку регионов, откуда чаще всего поступают жалобы на недоступность сервиса.

Источник РБК на телеком-рынке при этом заявил, что с 22 декабря скорость работы мессенджера сократилась на 70–80%.

* принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.