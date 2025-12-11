МТС стала лидером на рынке pLTE

Аналитическое агентство Telecom Daily опубликовало новую оценку российского рынка частных сетей LTE. Драйвером роста рынка частных сетей признана промышленность, а по итогам года лидером по количеству реализованных проектов стала МТС.

Компания запустила в уходящем году 19 проектов по всей в стране в различных сферах экономики, заняв 45% рынка. Всего с момента появления первых сетей pLTE в 2018 МТС реализовано 69 коммерческих и пилотных проектов (43% рынка).

По итогам 2024 года в целом рынок вырос на 156% — с 2 до 5 млрд рублей, а в 2025 году, согласно прогнозам, увеличится еще почти на 50%, достигнув 7,4 млрд рублей. Эксперты ожидают стабильный рост на 25–30% в год.

Активный спрос формируют отрасли, операционный функционал которых зависит от надежной связи. Локомотивом здесь выступает промышленность: добыча полезных ископаемых, энергетика, транспорт и АПК. Среди основных отраслей-заказчиков горнодобывающие предприятия (46%), нефтегазовый сектор (16%), транспорт (12%), энергетика (11%) и нефтехимия (8%). Стоит отметить, что рынок постепенно переходит от пилотных испытаний к серийным внедрениям.

При этом применяемые технологии значительно «переросли» базовую передачу данных и используются не только для связи. Они служат полноценной цифровой платформой для трансформации предприятий. Например, на базе технологии разворачиваются системы промышленного интернета вещей для сбора телеметрии, реализуется диспетчеризация производств в реальном времени, внедряется интеллектуальное видеонаблюдение. Технология обеспечивает высокоточное позиционирование техники и персонала, а также заменяет устаревшие стандарты профессиональной радиосвязи, предлагая современные решения для критически важной коммуникации. В будущем ожидается интеграция с искусственным интеллектом и предиктивной аналитикой.