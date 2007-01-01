В Калужской области рыбака поймали на незаконной вырубке леса на берегу Оки

В Тарусском районе полиция задержала местного жителя, который вырубил 44 дерева на берегу реки Оки. Среди срубленных - берёзы, ивы, ольхи и липы. По подсчётам специалистов, ущерб лесу составил 270 тысяч рублей, рассказали 22 декабря в полиции.

Мужчина, которому 41 год, объяснил, что просто хотел расчистить место - он заядлый рыбак. По его словам, деревья он собирался распилить и потом сжечь.

Сейчас возбуждено уголовное дело за незаконную рубку леса. Если суд признает мужчину виновным, ему может грозить до двух лет колонии. Расследование продолжается.