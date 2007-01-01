Афиша Обнинск
Новость дня Общество

В Калужской области заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжает резко расти

Дмитрий Ивьев
22.12, 11:35
За неделю, с 15 по 21 декабря, ОРВИ диагностировали у 14 856 калужан, грипп – у 214.

По ОРВИ заболеваемость за неделю выросла на 24%, по гриппу – на 45,5%.

Чаще всего гриппом болеют жители Калуги – 183 случая. Также эту болезнь выявили в Кировском, Перемышльском, Козельском, Дзержинском, Людиновском, Ферзиковском и Куйбышевском районах. Три из четырех случаев приходятся на детей до 14 лет.

- На территории области циркулирует вирус гриппа тип A (Н3N2), - рассказали в понедельник, 22 декабря, в региональном управлении Роспотребнадзора.

Пороговые значения заболеваемости превышены в области на 83,9%.

здравоохранение
