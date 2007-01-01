В Калужской области помогли семье погибшего военного получить соцподдержку

В понедельник, 22 декабря, прокуратура Спас-Деменского района сообщила о проведении проверки по обращению местного жителя о защите социальных прав.

По данным прокуратуры, сын заявителя принимал участие в специальной военной операции.

— В мае 2024 года мужчина пропал без вести при выполнении боевых задач. Однако в связи с отсутствием документов о смерти военнослужащего его отец и двое несовершеннолетних детей не могли обратиться в уполномоченные органы за получением мер социальной поддержки, - уточнили в ведомстве.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании мужчины умершим. Права членов семьи погибшего участника СВО восстановлены.

После вступления в законную силу решения суда им будут назначены все причитающиеся выплаты и меры социальной поддержки.