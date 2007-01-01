Калужская область заняла 18 место в итоговом рейтинге регионов
Результаты исследования в понедельник, 22 декабря, опубликовало агентство «РИА Новости».
Российские регионы расставили по местам по итогам суммы всех предыдущих исследований, которые касались качества жизни, социально-экономического положения, рынка труда, материального благополучия, научно-технологического развития и приверженности населения здоровому образу жизни.
Наш регион стал 18.
В лидерах – Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Свердловская область.
Остальные соседи калужан расположились на следующих позициях: Тульская область – 9, Орловская область – 46, Смоленская область – 47, Брянская область – 50.
