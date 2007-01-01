В Калуге оштрафовали коммерческую организацию

В понедельник, 22 декабря, прокуратура города Калуги сообщила о проведении проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции.

По данным прокуратуры, организация привлечена к административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения

— В июле 2024 года генеральный директор коммерческой организации, действуя в интересах юридического лица, передал незаконное вознаграждение в сумме 250 тысяч рублей руководителю структурного подразделения ГП «Калугаоблводоканал» за сотрудничество. Он должен был продвигать компанию среди заказчиков, гарантируя им быстрое технологическое присоединение, даже если для этого не было нужных документов или условий. - рассказали в ведомстве.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Коммерческая организация привлечена к административной ответственности. Ей назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.

Суд наложил арест на автомобиль и денежные средства организации.