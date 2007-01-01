Афиша Обнинск
В Калужской области суд помог матери-одиночке получить повышенное пособие
Общество

В Калужской области суд помог матери-одиночке получить повышенное пособие

Евгения Родионова
22.12, 10:15
0 522
В понедельник, 22 декабря, прокуратура Жуковского района сообщила о восстановлении прав матери и её несовершеннолетнего ребёнка на получение мер социальной поддержки.

По данным ведомства, женщина воспитывала ребёнка одна и имела небольшой доход.

— Женщина обратилась в местное отделение Соцфонда для назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, которое должно было составить 100% от величины прожиточного минимума. Ей была назначена мера поддержки в два раза меньше - в размере 50% от величины прожиточного минимума для детей Калужской области, - пояснили в ведомстве.

Прокуратура района обратилась в суд с требованием отменить это решение и обязать ведомство пересчитать выплаты. Суд поддержал позицию надзорного органа.

В результате фонд пересмотрел своё решение, назначил женщине полагающееся пособие и выплатил ей задолженность за прошлые месяцы, которая составила более 40 тысяч рублей.

Партнёрские новости
