Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Детёныши рыси попали на видео в калужском лесу
Новость дня Общество

Детёныши рыси попали на видео в калужском лесу

Дмитрий Ивьев
22.12, 08:44
0 456
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Запись с фотоловушки утром в понедельник, 22 декабря, опубликовал заповедник «Калужские засеки».

- В 2024 году мы уже говорили о подобном случае: на фотоловушки попалась рысь с двумя котятами. Но тогда пятнистая мать привела котят на подкормочную площадку зубров. А сейчас мы видим уникальные кадры: игровое поведение малышей у родного логова, - отметили в заповеднике.

Как пояснила старший научный сотрудник Елена Литвинова, в заповеднике рысей относительно немного: 7-8 особей на южном участке и не более 3-4 на северном. Но при этом заповедная территория – место с максимальной плотностью этого вида во всей Калужской области.

Новости по тегу
животные
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
0%
50%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IitVUWtJdVgxcWM4bGIxNDh3Z1ZnUHc9PSIsInZhbHVlIjoiZFI2K0E0a1RFdCtRY0l4RlRwM04zMkFLL1U5cmlmOGJaRjdzbXpXa0xQYnZzMTVTTVMxbEE0NDhXT1BXN0RtY3JkSVZpTXcvbzc2bE1vYlZxc2M2OXNkcGVtbDlaSjc4eGZuNUJSRWpNRUxWRDk3MHFmdzFZM09PMUVaSmtydmI4NkgxRjVnZ3hWbUJuZUNVNk9DOEVhN3E1K3lWR2FqQWc3QjZRR3piQ2IzUW9ndHFjMG5XWlBXRDVvQWdXY3MveDc4RVFkMXVlSW9TMUMwRDZNeG1DMjladS8wK3Y0Ym9DcVl1T2dncmpqQWtBbmo5ZTR4OGxneXpHdWFydllCemF0RDhORTZSYXFabldwSjdVbGV6bU9BcE9qa1RMalhBTWRsMHNscGQ4cW5WMFpkVHpNdmJ5SXg5RkhCUzhkRW5vZS9TZWZEd0JobFhPNjAzUTYwcnB2SmRybDU3d2JXSGVpaFZmaFNiU1ZjWDRwTDFHdi95c3pkQkZac0RsSWd2QXFrV21MYXVzeG10T0F6VlB4WFFVVldqM2E2dVE0dGNqK1J4NVF5NWlPQ3BJWnlyb0gzTmRaT1RGS0RYRzIvViIsIm1hYyI6ImNkZThmYmJmZmNlYWM4MDcyOTkzNmE3YjIyODZjNTBlOGJiZGNlMmRlMzNjMWFjNmM0ODA3ZTdkM2RlNTUwZmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im00ZkZweU1DV0U0RTJKNEpISmtLL0E9PSIsInZhbHVlIjoiWEI2YkpzMnVTYTVVa1hlSjVtWFFEbFRrcFZKNmpZQ1JNcnA3NDM1ZC9BNThleHZ2MS9BZnFLYVd0MW9oMVdJc21VaGtSQ0EvRHQ4SVhWTlp6WEZXYzJ4aU8vV0tZUTVrQldTYkxRczA4T05xMGFldDdWREp3UWlhRVpKQlNrMDl4N0FKNGljaWhtWXFLK21uQ3AvTExIdkQ1YnZKT2VFRWFwd3l3R0hjaTY3Z1U2WVNKaG1WcW5MRzA0Q0N4Wk9iaDFuTUlZd2N5bThqSGJERmFkYWVXM1ZYTmVKQWJsV3NQclBJQi94WFNvNjBpNlZUSTZ6amc5YnVLOEJleE9KZmVGWXV2K3JZMlZtTVNScWFOS3cvZGxVczh2cFlwdFVYSWRtNld4NDV3aTQ1UGJJTmRIZit5bWZ1OVp1UVVJRmVoM3pYb0xXUGVVT2RuTzlDaUxpV0xRS05BMGcyTWVmR1B6OUFpSDFCbmJvS3dUWGI1WUlFSlpuNXJTTjFkTU9Vb1NnMzh3MFJoaDJ2aDE3VmZQaC96VVlwWWtWcDQ1TlZiZUs1QWlZZFByL25mcC8yMHVwRTZRNE1WcjVVMjIxS0dHeW1HcGVMcEZOREhHWDdyQUxRemp5NVB2OGFyYi80MTFyM2ZzZlBoT2s4ZWQ0aThxNXdCVDVIT3FGc2dTWG1ta2hqU3lTUUgxdTBVVWFsaHJpazRuWDN3clo4OTZ3OFZjZk9zdnRaZmRwaUdab2F1RlpuaTVDZ2d6YVBzSnl0TDFpR3J0MnlyUTRjUUYvdkNNQWJzMFdHQXNWZ3VJWFRpZUtnM2RjZG4vZmdRWDRFeWpvVXdXOVVEMUdYeHBrcyIsIm1hYyI6IjkyODgzMmZhOWQ2NDBlOTBkYzU1OWVlOWM1ZjEwNWI2OWNjYjI1ZDY1NWIxMWI2OTkzMTBmMjJkYWE5OGIzNDEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+