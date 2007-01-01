Детёныши рыси попали на видео в калужском лесу

Запись с фотоловушки утром в понедельник, 22 декабря, опубликовал заповедник «Калужские засеки».

- В 2024 году мы уже говорили о подобном случае: на фотоловушки попалась рысь с двумя котятами. Но тогда пятнистая мать привела котят на подкормочную площадку зубров. А сейчас мы видим уникальные кадры: игровое поведение малышей у родного логова, - отметили в заповеднике.

Как пояснила старший научный сотрудник Елена Литвинова, в заповеднике рысей относительно немного: 7-8 особей на южном участке и не более 3-4 на северном. Но при этом заповедная территория – место с максимальной плотностью этого вида во всей Калужской области.