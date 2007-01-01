Школьники Дзержинского округа изучают птицеводство на современном оборудовании в открытом агроклассе
Министр сельского хозяйства Калужской области Александр Ефремов сообщил об этом в субботу, 20 декабря.
Ученики Льва-Толстовской школы в Дзержинском округе получили уникальную возможность — они будут осваивать профессию птицевода ещё за школьной партой. В учебном заведении открылся высокотехнологичный агрокласс.
Оборудование для практических занятий предоставила птицефабрика «Калужская».
Программу, которая включает теорию, экскурсии и практику, помогли создать специалисты Калужского филиала Тимирязевской академии.
- Для ребят — это шанс заранее и осознанно выбрать профессию, для региона — подготовка будущих специалистов для АПК, — отметил Ефремов. - Первыми учениками нового направления стали восьмиклассники.
Проект, объединивший школу, вуз и бизнес, призван заинтересовать молодёжь в работе в агросфере и тем самым обеспечить будущее села.
