Школьники Дзержинского округа изучают птицеводство на современном оборудовании в открытом агроклассе

Министр сельского хозяйства Калужской области Александр Ефремов сообщил об этом в субботу, 20 декабря.

Ученики Льва-Толстовской школы в Дзержинском округе получили уникальную возможность — они будут осваивать профессию птицевода ещё за школьной партой. В учебном заведении открылся высокотехнологичный агрокласс.

Оборудование для практических занятий предоставила птицефабрика «Калужская».

Программу, которая включает теорию, экскурсии и практику, помогли создать специалисты Калужского филиала Тимирязевской академии.

- Для ребят — это шанс заранее и осознанно выбрать профессию, для региона — подготовка будущих специалистов для АПК, — отметил Ефремов. - Первыми учениками нового направления стали восьмиклассники.

Проект, объединивший школу, вуз и бизнес, призван заинтересовать молодёжь в работе в агросфере и тем самым обеспечить будущее села.