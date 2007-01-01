Афиша Обнинск
Главная Новости Общество Полгода с позывным Винни-Пух: Руслан Смоленский вернулся с передовой
Новость дня Общество

Полгода с позывным Винни-Пух: Руслан Смоленский вернулся с передовой

Бывший заместитель губернатора Калужской области Руслан Смоленский 17 декабря сообщил о завершении контракта с минобороны.
Владимир Андреев
21.12, 14:10
3 2762
Перед отъездом из части Руслан вручил своему командиру наплечный шеврон и номер журнала «Калужское наследие». В нем материал Руслана о поездке в Якутию в 2023 году.

- Статью в журнал писал во время службы, пояснил Руслан Смоленский. -  Незабываемый опыт подготовки материала в заброшке, при свете «светлячка» (это такой специальный режим фонарика при полной светомаскировке).

Позывной Вини Пух, с которым Смоленский воевал полгода, придумали его дети.

- Позывной выбирали дети - все пятеро были именно за Винни-Пуха, - поделился Руслан Смоленский.

Всего: 3 комментария
